Tänavusel Docpointil linastuvad ka haruldused 90-ndate Eestist

3. veebruaril algab filmifestival Docpoint, mis pakub taas filmivalikut maailma eri nurkadest. Festivali erikülaline on soome dokilegend Pirjo Honkasalo, kelle retrospektiivis näeb ka haruldasi, üheksakümnendatel Eestis üles võetud filme.

Festivali programmi üks koostaja Tristan Priimägi ütles, et Pirjo Honkasalot on Eestisse püütud kutsuda juba vähemalt kümme aastat ja lõpuks see õnnestus.

"Eriline on ta just selle poolest, et ta on 90-ndatel võtnud Eestis üles lausa kolm, filmi millest siinmail väga vähe teatakse, aga mis kuuluvad maailma dokifestivalidel tippude hulka alati, aga pannakse ka retrospektiividesse ja mujale," selgitas Priimägi.

"Kaks neist on pigem religioossel teemal. "Mysterion" ja "Tanjuška ja seitse kuradit" toovad Kirde-Eesti teemad sisse, religiooni ja õigeusu. "Tanjuška" puhul ka eksortsismi," lisas ta.

Kolmas Honkasalo Eestiga seotud film "Tallinna tuhkatriinu" portreteerib metalliärinaist Tiiu Silvest ja teda ümbritsevat aega.

"Keskmes on Tiiu Silves, kes pürgib maailma 25 rikkama naise hulka, saamata ise absoluutselt aru, et ta on ainult ettur suuremas mängus, kus tema selja taga üritab ekraanile mitte jääda KGB toonane ülemus Rein Sillar. Kokku on see väga pikantne segu, täiesti ainulaadne film, sest Eesti dokumentalistikas nendega teemadega tol ajal väga tegeletud," märkis Priimägi.

Festivali kava on kontrastiderohke. Nii võib eesti lähiajaloost põigata kähku tänapäeva Iraani või Ameerikasse. Kavas on ka mitmed rahvusvaheliste filmifestivalide auhinnavõitjad.

"Näiteks maailma suurima dokifestivali võitja "Rebane roosa kuu all". Imeilus Iraani film Mehrdad Oskoueilt, kes oli 2020. aastal ka meie festivali peakülaline. Väga poeetiline lugu ühest Afganistani päritolu Iraani neiust ja tema teekonnast Euroopasse," rääkis Docpointi programmijuht Kaarel Kuurmaa.

Eestlastele peaks Kuurmaa sõnul äratundmisrõõmu pakkuma ka film "Pow-wow rahvas". "Eestlased peaks teadma meie laulu- ja tantsupidude traditsiooni kaudu kõige lähemalt, mis asi on pow-wow. See on tantsuline ja rituaalne kogukonna kogunemine. Väga ilus film sellest, mida see indiaani kogukondadele tähendab."

"Tribeca filmilfestivali võitnud "Natchez" räägib ühest Ameerika väikelinnast, mis oli 19. sajandil Ameerika kõige rikkam linn ja on natukene sinna aega kinni jäänud. Reklaamib ennast neoklassististlike majadega ehk siis umbes sama, kui eestlased hakkaks iseennast reklaamima ainult baltisaksa mõisate kaudu ja unustaks kõik muu nende ümber ära," rääkis Kuurmaa ning lisas, et festivalil saavad äärmused kergesti ja orgaaniliselt kokku.

"Meil on hästi kureeritud kava, alla 40 filmi, mis tähendab, et hoiame kava sellise et inimene võiks suhteliselt kindlapeale tulla kinno ja eksimisvõimalus oleks minimaliseeritud," märkis ta.

Docpoint toimub 3.–8. veebruarini Tallinnas kinodes Artis ja Sõprus ning Tartus Elekriteatris.