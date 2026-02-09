X!

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

Film
Sabrina Carpenter Pringlesi reklaamis
Sabrina Carpenter Pringlesi reklaamis Autor/allikas: AP / Scanpix
Film

ERR-i kultuuriportaal tegi ülevaate põnevamatest reklaamidest, mis tänavuse Super Bowli ajal vaatajate ette jõudsid.

Telekomettevõtte T-Mobile kutsus enda teenuseid nii televaatajatele kui ka inimestele Times Square'il maha müüma ansambli Backstreet Boys.

Veebiteenuseid pakkuv Squarespace kutsus oma reklaami Emma Stone'i ning laenas visuaalse esteetika jaoks üht-teist Stone'i ihulavastajaks saanud Yorgos Lanthimoselt.

Poptäht Sabrina Carpenter käib Pringlesi reklaamis kohtingul... krõpsumehega.

Pepsi võttis oma reklaamis korralikult tögada suurimat konkurentsi Coca-Colat.

Kellogg'si reklaamis astus üles "Star Trekist" tuntuks saanud näitleja William Shatner.

Ravimifirma Boehringer Ingelheim reklaamis kutsusid oma tervisemuredele tähelepanu pöörama näitlejad Octavia Spencer ja Sofia Vergara.

Amazoni reklaamis näitab Chris Hemsworth erinevaid mooduseid, kuidas tehisaru võib proovida teda ära tappa. Samal ajal reklaamib suurettevõte aga oma AI-abilist Alexa+'i.

Täielik superstaaride ansambel eesotsas Ben Affleckiga astus üles Dunkin' Donuts'i reklaamis, mis oli koomiline hommaaž filmile "Good Will Hunting".

Kõige olulisem treiler, mida Super Bowlil esitleti, on kahtlemata Netflixi telesarja "The Adventures of Cliff Booth" esimene lühiklipp. Tegu on Quentin Tarantino filmi "Ükskord Hollywoodis" jätkulooga, mille lavastajatoolil istub David Fincher, nimirollis aga taas Brad Pitt.

Telekomettevõte Ixfinity tõstis Spielbergi klassiku "Jurassic Park" kaasaega, võttes kampa ka mitmed originaalfilmist üles astunud näitlejad.

UberEatsi reklaamis üritab Matthew McConaughey veenda Bradley Cooperit, et Super Bowli ainus eesmärk on toitu müüa.

Näitleja Rachel Sennott ja muusik Charli XCX pööravad karastusjoogi Poppi reklaamis ülikooliloengu ekstaatiliseks peoks.

Kullerfirma Instacart pöörase 70ndate esteetikaga reklaami, kus astuvad üles Ben Stiller ja muusik Benson Boone, lavastas režissöör Spike Jonze.

USA's ja Kanadas maksutagastustega tegeleva platvormi TurboTax reklaamis tõdes näitleja Adrien Brody: "Surm ja maksud on ainsad kaks kindlat asja elus, vähemalt surm juhtub vaid ühe korra".

Spordijooke tootev ettevõte Liquid I.V. pani oma reklaamis tualetipotid laulma.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:25

"Puuluup - kaablid autos veel" kogus avanädalavahetusel üle 1500 külastuse

14:23

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tõnu Kaljuste alustasid turneed Põhja-Ameerikas

13:55

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

13:42

Galerii: LX Super Bowli vaheajašõul esines Bad Bunny

10:59

Festivali Dreamscape esinejate hulka lisandus Briti produtsent Aya

10:53

Keeleminutid. Kus on sõnas rõhk ja miks see masinale korda läheb?

10:49

Pildid: Okapi galeriis avati Anu Jakobsoni isikunäitus "Downloads Folder"

10:08

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

08:00

Minu elu muutnud raamat | Johanna Roos ja "Sterne"

08.02

Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.02

Kristina Norman: läbitöötamata nõukogude vägivald õilmitseb nüüd Ukrainas

10:08

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

08.02

Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

13:55

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

07.02

Arus: Puuluubiga tuuritades polnud ühtegi kontserti, kus nad publikut kätte ei saanud

08.02

Contra: tõlgin teksti kuus korda läbi, enne kui toimetajale saadan

08.02

Keelesäuts. Jänku šampanjat ei joo

03.02

Eneli Kindsiko: me ei oska enam inimesed olla

06.02

Arvustus. "Inishmaani igerik": pole see Iirimaa nii halb koht midagi

06.02

Jaan Elken: ma ei ole enam nii noor, et uskuda, et kunstnik probleeme lahendab

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo