Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

ERR-i kultuuriportaal tegi ülevaate põnevamatest reklaamidest, mis tänavuse Super Bowli ajal vaatajate ette jõudsid.

Telekomettevõtte T-Mobile kutsus enda teenuseid nii televaatajatele kui ka inimestele Times Square'il maha müüma ansambli Backstreet Boys.

Veebiteenuseid pakkuv Squarespace kutsus oma reklaami Emma Stone'i ning laenas visuaalse esteetika jaoks üht-teist Stone'i ihulavastajaks saanud Yorgos Lanthimoselt.

Poptäht Sabrina Carpenter käib Pringlesi reklaamis kohtingul... krõpsumehega.

Pepsi võttis oma reklaamis korralikult tögada suurimat konkurentsi Coca-Colat.

Kellogg'si reklaamis astus üles "Star Trekist" tuntuks saanud näitleja William Shatner.

Ravimifirma Boehringer Ingelheim reklaamis kutsusid oma tervisemuredele tähelepanu pöörama näitlejad Octavia Spencer ja Sofia Vergara.

Amazoni reklaamis näitab Chris Hemsworth erinevaid mooduseid, kuidas tehisaru võib proovida teda ära tappa. Samal ajal reklaamib suurettevõte aga oma AI-abilist Alexa+'i.

Täielik superstaaride ansambel eesotsas Ben Affleckiga astus üles Dunkin' Donuts'i reklaamis, mis oli koomiline hommaaž filmile "Good Will Hunting".

Kõige olulisem treiler, mida Super Bowlil esitleti, on kahtlemata Netflixi telesarja "The Adventures of Cliff Booth" esimene lühiklipp. Tegu on Quentin Tarantino filmi "Ükskord Hollywoodis" jätkulooga, mille lavastajatoolil istub David Fincher, nimirollis aga taas Brad Pitt.

Telekomettevõte Ixfinity tõstis Spielbergi klassiku "Jurassic Park" kaasaega, võttes kampa ka mitmed originaalfilmist üles astunud näitlejad.

UberEatsi reklaamis üritab Matthew McConaughey veenda Bradley Cooperit, et Super Bowli ainus eesmärk on toitu müüa.

Näitleja Rachel Sennott ja muusik Charli XCX pööravad karastusjoogi Poppi reklaamis ülikooliloengu ekstaatiliseks peoks.

Kullerfirma Instacart pöörase 70ndate esteetikaga reklaami, kus astuvad üles Ben Stiller ja muusik Benson Boone, lavastas režissöör Spike Jonze.

USA's ja Kanadas maksutagastustega tegeleva platvormi TurboTax reklaamis tõdes näitleja Adrien Brody: "Surm ja maksud on ainsad kaks kindlat asja elus, vähemalt surm juhtub vaid ühe korra".

Spordijooke tootev ettevõte Liquid I.V. pani oma reklaamis tualetipotid laulma.