Ansambel Hu? naaseb lavale

"Plaanis on teha paar väga erilist kontserti. Pigem soovime jääda haruldaseks nähtuseks ka edaspidi," sõnas bändi solist Hannaliisa Uusma.

"Hu? kõlab nüüd veelgi parem, sest originaallooming on stuudio operatsioonilaual juppideks võetud. See saab uue kõla, et anda publikule tulevastel kontsertidel parim võimalik efekt," lisas Hu? produtsent Bert Prikenfeld.

"Kuna audients ootab meilt eranditult just algusaegade kultuseks kujunenud hitte, mis ongi tegelikult meie ainus taaskogunemise põhjus, siis vähemalt hetkel me uuele loomingule ei keskendu. Midagi uut võib-olla tulevikus, aga seda näitab aeg," märkis lugude kirjutaja Leslie Da Bass ehk Leslie Laasner.

Hu? alustas muusika välja andmist 2007. aastal singliga "Kosmos". Sellele järgnesid "Absoluutselt", mis sai bändi esimeseks suureks hitiks, ning kurikuulus "Depressiivsed Eesti väikelinnad".

2008. aastal ilmus debüütalbum "Film", mille eest pälviti Eesti muusikaauhindadel parima albumi, parima artisti ja uustulija auhinnad. Bändi viimane album kolmest "Bermuda" ilmus 2013. aastal. Viimati avaldati muusikat 2017. aastal

Bändi muusika on jäänud aga püsima ning jõudnud ka järgmiste põlvkondadeni. Ka pressiteates sedastakse, et kokku tullakse fännide survel.