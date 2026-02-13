X!

Ansambel Hu? naaseb lavale

Muusika
ansambel Hu?
ansambel Hu? Autor/allikas: Hu?
Muusika

Elektroonilise popmuusika ansambel Hu? tuleb käesoleval aastal uuesti kokku. Pea 10 aastat varjus olnud bänd esineb 8. mail Paljassaarel Hundipea kakaolaos.

"Plaanis on teha paar väga erilist kontserti. Pigem soovime jääda haruldaseks nähtuseks ka edaspidi," sõnas bändi solist Hannaliisa Uusma.

"Hu? kõlab nüüd veelgi parem, sest originaallooming on stuudio operatsioonilaual juppideks võetud. See saab uue kõla, et anda publikule tulevastel kontsertidel parim võimalik efekt," lisas Hu? produtsent Bert Prikenfeld.

"Kuna audients ootab meilt eranditult just algusaegade kultuseks kujunenud hitte, mis ongi tegelikult meie ainus taaskogunemise põhjus, siis vähemalt hetkel me uuele loomingule ei keskendu. Midagi uut võib-olla tulevikus, aga seda näitab aeg," märkis lugude kirjutaja Leslie Da Bass ehk Leslie Laasner.

Hu? alustas muusika välja andmist 2007. aastal singliga "Kosmos". Sellele järgnesid "Absoluutselt", mis sai bändi esimeseks suureks hitiks, ning kurikuulus "Depressiivsed Eesti väikelinnad".

2008. aastal ilmus debüütalbum "Film", mille eest pälviti Eesti muusikaauhindadel parima albumi, parima artisti ja uustulija auhinnad. Bändi viimane album kolmest "Bermuda" ilmus 2013. aastal. Viimati avaldati muusikat 2017. aastal

Bändi muusika on jäänud aga püsima ning jõudnud ka järgmiste põlvkondadeni. Ka pressiteates sedastakse, et kokku tullakse fännide survel.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:17

Ansambel Hu? naaseb lavale

09:13

Hannaliisa Uusma: Hu? fännide järelejätmatu huvi on meile suur kompliment

08:27

Pildid: Hop galeriis avati Rait Lõhmuse isikunäitus "Dekristallisatsioon"

12.02

Ursel Tilk: üks neljatunnine proov on paras emotsionaalne karussell

12.02

Selgusid Muuseumirottide laureaadid

12.02

Rainer Sarnet leidis "Hamleti" lavastamise idee Tokyos kabukiteatrist

12.02

Kultuurivabriku juhi kohalt lahkuv Demtšenko: riik toetab kultuuri sõnadega

12.02

Galerii: Kumu värske näitus uurib kunsti tehisaru ajastul

12.02

Rootsi voogedastaja Cultpix annab Blu-rayl välja Kaljo Kiisa filmi "Hullumeelsus"

12.02

Suri tekstiilikunstnik Mall Tomberg

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.02

Selgusid Muuseumirottide laureaadid

11.02

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

11.02

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

12.02

Suri tekstiilikunstnik Mall Tomberg

12.02

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek Uuendatud

12.02

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

12.02

Contra: Lätis tuntakse Eesti kirjandust rohkem kui meil Läti kirjandust

12.02

Otse: Muuseumirottide auhinnatseremoonia Ukuaru muusikamajas

11.02

EKA-s avatava maastikuarhitektuuri õppekava juht: töökäsi on puudu

12.02

Galerii: Kumu värske näitus uurib kunsti tehisaru ajastul

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo