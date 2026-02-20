X!

Runge: jumal tänatud, et õppima asuvad noored ei tea, kui õudne on kunstnik olla

Foto: Ain Liiva
Kunstnik Sirje Runge ütles saates "Kultuurkapitali aastapreemiad", et tema kõige suurem risk on olnud kunstnikuks saamine.

Sirje Runge pälvis kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna elutööpreemia abstraktse maalikunsti keele mõjusa avardamise eest.

Sirje Runge on eesti kunsti uuendaja, kelle looming keskendub valgusele ja ruumile. Runge sõnul on kunst riskantne ala. Tema viimane suurim risk oli anda oma tuntuim teos "Suur armastus" looduse ja lagunemise meelevalda.

"Kõige suurem risk on olnud see, et ma olen üldse kunstnikuks hakanud. Või õigemini kunstnikuks ei saa hakta. Minu puhul vähemalt – me kõik alustame erinevalt – toimus see nähtamatult. Ma ei saanud arugi, kui ma lõpuks kunstiinstituudis olin. Eesti keeles on ilus sõna elukutse ehk siis elu kutsus," rääkis Runge.

"Noored inimesed, kes lähevad õppima või tahavad hakata tegelema loovates valdkondades, nad ei tea, kui õudne see on. Jumal tänatud, et ei tea, sest muidu nad seda ei teeks. Aga kui ma vaatan nüüd selja taha, nagu ikka küsitakse, kas teeks uuesti, no teeks uuesti küll, aga jumal tänatud, et ei pea tegema uuesti."

Runge sõnul annab kunstiteosele oma näo tegija isiksus. "Mitte midagi muud. Kui tegija ei ole aus ja ei tee seda, mida ta tõesti tahab teha, siis sealt mitte midagi välja ei tule. Siis see on väga lihtne: tee seda, mida sa tõesti tahad, mida hing igatseb," rõhutas ta.

Runge hakkas valguse vastu huvi tundma juba oma loometee alguses. "Ma olen uurinud omavahelisi suhteid valgustatud või mitte-valgustatud looduses. Kusjuures mitte-valgustatud loodust pole tegelikult olemas. Valgus on kogu aeg olemas, teda on lihtsalt aeg-ajalt hästi palju ja hästi vähe. Aga sealt tulidki need minu teadmised. Me olemegi loodusest kõik oma teadmised saanud. Mitte ainult kunstnikud, vaid kõik meie teadlased, insenerid, me saame ainult loodusest oma teadmisi."

Vabaõhumuuseumisse püsti pandud teosega "Suur armastus. Kaunis lagunemine" töötab Runge ajaga. Oma töö looduse kätte usaldamine ei olnud Rungele kerge. "See oli mulle õudselt valus. Ma olin ikkagi psüühiliselt väga-väga raskes seisus, kui ta lõpuks sinna raami peale pandi. Ja kui lõpuks avasime, oli mul väga raske depressioon tükk aega. Nii et see on see hind, mida tuleb maksta," tõdes ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Kultuurkapitali aastapreemiad"

