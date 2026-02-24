Galerii: esilinastus Ergo Kulla uus komöödiafilm "Säärane mulk"

Uus komöödiafilm "Säärane mulk" on rännak ärkamisaegse külaelu keevasse katlasse, kus maade, au ja armastuse nimel ei peeta paljuks ka pisut kavalust kasutada. Sndmuste keerisesse on kirjutatud ka autor Lydia Koidula ise.

Stsenarist Ott Kilusk, kes on Koidula esiknäidendi kinolinale kohandanud, rõhutas, et tegu pole pelgalt nostalgilise tagasivaatega. "Läksin näidendi kallale ülima ettevaatusega, sest pidasin oluliseks säilitada Koidula algupärast stiili ja ajastulist keelt, kuid samas ei tohtinud kirjaniku kriitiline mõtlemine kaotada oma teravust," selgitas Kilusk. Tema sõnul on need kitsaskohad, millele Koidula 150 aastat tagasi viitas, üllatavalt kõnekad ka praeguses ajas.

Komöödia "Säärane mulk" peaosades astuvad üles Maria Teresa Kalmet Koidulana, noori armastajaid Maiet ja Märti mängivad Amanda Rebeca Padar ja Leonhard Sass Taalmaa. Ennu rollis on Märt Koik, isa Peeter on Pääru Oja ja ema Anne Piret Krumm. Lisaks teevad kaasa Jan Uuspõld Kure Aaduna, Ago Anderson Papa Jannsenina, Raimo Pass Kreutzwaldina jt.

Filmi lavastaja on Ergo Kuld, stsenarist on Ott Kilusk Lydia Koidula näidendi ainetel. "Säärane mulk" linastub kinodes üle Eesti 24. veebruarist.