X!

Elin Toona: Eestisse tagasi kolimine aitas mõista, kes ma tegelikult olen

Kirjandus
Foto: Ain Liiva
Kirjandus

Kultuurkapitali kirjanduse valdkonna elutööpreemia laureaat Elin Toona tõdes, et Eestisse tagasi kolimine aitas tal mõista, kes ta tegelikult inimesena on.

2024. aastal sai Kaie Mihkelson teatri aastaauhinna rolli eest lavastuses "Üks helevalge tuvi", mis põhineb kirjanik Elin Toona elulool. 1944. aastal koos ema ja vanaemaga Haapsalust Rootsi põgenenud Elina Toona romaanid aitasid ka muule maailmale selgitada eestlaste saatust teise maailmasõja järel. Lisaks on Toona pidanud suure au sees oma vanaisa Ernst Enno loomingut ja hoidnud tema mälestust. Eestisse naasis Toona viis aastat tagasi.

"Ma ei või öelda, et ma tunnen ennast kodus, sest ma ei ole siin tegelikult kunagi olnud rohkem kui nüüd. Ema ja isa elasid Tallinnas ja mina olin Haapsalus vanaema ja tädi Almaga," tunnistas ta.

Kirjutamiseni jõudis Toona juba lapsena. Kui klaveriõpetajast vanatädil käisid õpilased tunnis, pidi Elin köögis vaikselt joonistama või vanaisa moodi luuletusi kirjutama. "Nii ma hakkasingi kirjutama, ja olen kirjutanud tänaseni."

Oma elule vaatab ta tagasi etapiti. "Ma olen terve maailma läbi käinud Indiast Inglismaani, sellepärast ma kirjutangi. Ma tahan salvestada momente ja kuna iga moment on peaaegu ainulaadne, siis tulevad niisugused paksud raamatud nagu mul praegu," muigas Toona.

Eestisse tagasi kolimine on tema kõige suurem päralejõudmine. "Mitte ainult kojutulek, vaid taipamine, kes ma olen tegelikult, sest ma olen teatud määral näitleja ka – ma teen kaasa ja elan kaasa, aga nüüd olla tagasi Eestis on võrratu. On ikka olnud imeväärne olla inimene. Ja ma olen küllalt kaua elanud, et ma võin seda korrata."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Kultuurkapitali aastapreemiad"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:45

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

18:11

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

17:08

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

15:45

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

15:40

Sinijärve raamatusoovitused: Tove Jansson on alati äge

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

15:28

Tõnu Kõrvits: kirjutan iga oma teost kui viimast

15:24

Euroopa Liidu kirjandusauhinnale on nomineeritud ka Lilli Luuk

14:52

Karusoo: Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad teineteist kuulama

14:18

Kaie Mihkelson: teater teeb hinge avaramaks

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

26.02

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

13:23

Muba värske direktor Piret Rips: süsteemi ma lõhkuma ei lähe, aga päris samamoodi ka ei jätka

25.02

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

25.02

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo