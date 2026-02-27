X!

Tõnu Kõrvits: kirjutan iga oma teost kui viimast

Muusika
Foto: Ain Liiva
Muusika

Erakordse loominguaasta ja uute helitööde "Aroha" ja "Aastaajad" eest kultuurkapitali helikunsti valdkonna aastapreemia pälvinud Tõnu Kõrvits kirjutab iga oma teost kui viimast.

Tõnu Kõrvitsa heliloomingupagas on aukartustäratavalt mahukas. Lisaks on ta tuntud levimuusika arranžeerija ja orkestreerijana ja tegutseb aktiivselt DJ-na. Auhinnatud uued helitööd valmisid residentuuris Tallinna Kammerorkestri juures.

Teose "Aroha" juured ulatuvad Uus-Meremaale, kus Kõrvits juhuslikult ühele maori kultuuri näitusele sattus. Seal luges ta luuletust "Aroha", mis räägib kahest armastajast, kes kunagi kokku ei saa. "Selline Koidu ja Hämariku lugu, mida on igas vanas kultuuris. Ma jätsin selle meelde, tegin seal mõned fotod ja mõtlesin, et kui kunagi on õige aeg, ma panen selle muusikasse," meenutas ta.

Aastaaegadest rääkides tõi helilooja välja, et kuigi tal ei ole üht kindlat lemmikut, meeldib talle väga hiliskevadine või varasuvine aeg, mil sirelid õitsevad. "See on aasta kõige ilusam aeg."

Küll aga leiab ta, et loojal ei tohiks olla vahet, mis aastaaeg parasjagu on. "Tuleb ikka kirjutada oma lugu nii hästi, kui vähegi oskad, olenemata kas väljas on külm või palav. Ma püüan selle poole, et minu enda jaoks oleks iga loomisaasta erakordne, aga kõrvaltvaatajad oskavad seda paremini öelda. Mina ikka kirjutan iga oma teost nii nagu viimast."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Kultuurkapitali aastapreemiad"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:45

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

18:11

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

17:08

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

15:45

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

15:40

Sinijärve raamatusoovitused: Tove Jansson on alati äge

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

15:28

Tõnu Kõrvits: kirjutan iga oma teost kui viimast

15:24

Euroopa Liidu kirjandusauhinnale on nomineeritud ka Lilli Luuk

14:52

Karusoo: Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad teineteist kuulama

14:18

Kaie Mihkelson: teater teeb hinge avaramaks

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

26.02

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

13:23

Muba värske direktor Piret Rips: süsteemi ma lõhkuma ei lähe, aga päris samamoodi ka ei jätka

25.02

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

25.02

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo