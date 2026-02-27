Tõnu Kõrvits: kirjutan iga oma teost kui viimast

Erakordse loominguaasta ja uute helitööde "Aroha" ja "Aastaajad" eest kultuurkapitali helikunsti valdkonna aastapreemia pälvinud Tõnu Kõrvits kirjutab iga oma teost kui viimast.

Tõnu Kõrvitsa heliloomingupagas on aukartustäratavalt mahukas. Lisaks on ta tuntud levimuusika arranžeerija ja orkestreerijana ja tegutseb aktiivselt DJ-na. Auhinnatud uued helitööd valmisid residentuuris Tallinna Kammerorkestri juures.

Teose "Aroha" juured ulatuvad Uus-Meremaale, kus Kõrvits juhuslikult ühele maori kultuuri näitusele sattus. Seal luges ta luuletust "Aroha", mis räägib kahest armastajast, kes kunagi kokku ei saa. "Selline Koidu ja Hämariku lugu, mida on igas vanas kultuuris. Ma jätsin selle meelde, tegin seal mõned fotod ja mõtlesin, et kui kunagi on õige aeg, ma panen selle muusikasse," meenutas ta.

Aastaaegadest rääkides tõi helilooja välja, et kuigi tal ei ole üht kindlat lemmikut, meeldib talle väga hiliskevadine või varasuvine aeg, mil sirelid õitsevad. "See on aasta kõige ilusam aeg."

Küll aga leiab ta, et loojal ei tohiks olla vahet, mis aastaaeg parasjagu on. "Tuleb ikka kirjutada oma lugu nii hästi, kui vähegi oskad, olenemata kas väljas on külm või palav. Ma püüan selle poole, et minu enda jaoks oleks iga loomisaasta erakordne, aga kõrvaltvaatajad oskavad seda paremini öelda. Mina ikka kirjutan iga oma teost nii nagu viimast."