Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

Konkursi esikoha pälvis garaažirokki viljelev ansambel Feach. Võiduga kaasnes 1000-eurone rahaline preemia, oma kontserdi korraldamise võimalus Paavli Kultuurivabrikus, stuudioaeg ning osalemine Vilniuses toimuval konkursil Novus. Lisaks pälvis Feach eriauhinnanaga eetriaja raadios Rock FM.

"Võit tundub siiani uskumatu. Paavli Kultuurivabriku lava on üks suurimaid ja ägedamaid, kus oleme esinenud. Publiku vastuvõtt oli mega. Esikoht kinnitab, et tasub teha oma asja ausalt ja omal moel," ütles Feachi esindaja.

Teise koha saavutas eksperimentaalne sooloartist Säde Semper. Auhinnaks on esinemine Tallinn Music Weeki Paavli laval ning töötuba MTÜ Push loomekeskuse poolt. Kolmanda koha sai Viljandist pärit bänd Metropol, kes esineb Paavli Kultuurivabriku sünnipäevafestivalil ning pälvis 300-eurose kinkekaardi kitarripoelt Drop D Sounds.

Eriauhinnana esineb trio Smokeys festivalil Võnge ning Novus programmi valiti ka neo-soul'i kollektiiv Friction.

Finaliste hindas žürii, kuhu kuulusid Yasmyn, kultuuriajakirjanik Andrei Liimets, Music Estonia esindaja Silvia Käsk, muusikainstrumentide äris tegutsev Martin Lepalaan ning Paavli kultuurivabriku ning kontsertagentuuri Damn.Loud asutaja Roman Demtšenko.

Livestage.Youth kutsuti ellu eesmärgiga pakkuda noortele artistidele lavakogemust ning võimalust luua kontakte muusikaprofessionaalidega.

"Ma ei oleks osanud arvata, et juba esimesel aastal pälvime nii tugeva toetuse artistidelt, partneritelt ja publikult. See näitab selgelt, kui suur on noorte soov ja valmisolek tegutseda. Kindlasti toimub Livestage.Youth ka järgnevatel aastatel – veelgi suuremalt ja ambitsioonikamalt," ütles korraldaja Brigitta Pruual.