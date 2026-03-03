X!

Viimsi Artiumis jõuab lavale lugu Paul Keresest

Foto: Kalev Lilleorg
Teater Nuutrum toob Viimsi Artiumi suures saalis välja uuslavastuse "Paul – ettur ja kuningas". Andri Luubi kirjutatud näidend on inspireeritud suurmeister Paul Kerese saatusest.

Tegevus toimub aastail 1949–1950, mil Keres oli tulnud NSV liidu meistriks, kuid jäi poliitilistel põhjustel rahvusvahelisest malemaailmast kõrvale. Lavastus pakub ühe võimaliku versiooni toimunust.

"Ennekõike tahtsime näha inimese taha: kes on suurmeister; kes on see inimene, rohkem isegi eestlane ajastu murdepunktis; kuidas olla ettur maailmapoliitika malelaual. Ja natuke seda näidata, kuidas teised teevad sinu eest otsuseid ja sa ei saa ise määrata nagu tänapäeval, kus suured rahvad otsustavad väikeste rahvaste üle," selgitas lavastaja Jaanus Nuutre.

Malemeistri saatust suunavat võimuhullu NKVD ohvitseri kehastab ise pikalt poliitiku leiba söönud Indrek Saar, kelle sõnul pole taoline tapjainstinkt ka praegu kuhugi kadunud.

"Ma arvan, et see on ka üks selle tüki küsimusi, et mida me oleme oma eesmärkide nimel valmis tegema, kuhu maani valmis minema, mida teistele inimestele tegema," sõnas Saar.

Näitlejas Saara Piusi sõnul jõutakse lõpuks välja küsimuseni, kas me oleme inimestena etturid või kuningas.

"Kas me oleme inimesed, kes annavad endast ära kõik, ohverdame, teeme kõike, mida on vaja või siis oleme kuningad, me saame aru, et meil on oma au, oma väärtus, me seisame selle eest ja me ei lase endaga käituda nii, nagu mõned tahavad," lausus ta.

Etendused toimuvad Viimsi Artiumi suures saalis.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Viimsi Artiumis jõuab lavale lugu Paul Keresest

