"Bootstrap Islandi" loovjuht Rein Zobel: tahtsin anda edasi seiklusjuttude lugemise tunnet

Mänguplatvormil Steam tuli sel nädalal välja virtuaalreaalsusstuudios Maru VR arendatav mäng "Bootstrap Island". Mängu loovjuht Rein Zobel ütles intervjuus ERR-ile, et üritas mängu sisse panna tunnet, mida tundis ise vanavanemate raamaturiiuli ees seiklusjutte lugedes.

Eesti stuudios Maru VR arendatav mäng viib 17. sajandi laevahuku järel üksikule saarele, kus tuleb avastada ellujäämisoskusi troopilise looduse ja umbusklike pärismaalaste keskel.

Mänguplatvormil Steam saadaval olev mäng on ka esimene Eestis toodetud VR mäng, mis sai toetust Euroopa Komisjoni Loov Euroopa MEDIA meedetest.

"Ma üritasin edasi anda seda tunnet, kui kunagi lapsena vanavanemate raamaturiiuli ees lugesin seiklusjutte. Unustasin end sinna maailma ja tahtsingi läbi arvutimängu või virtuaalreaalsuse seda edasi anda. See on see meedium, kus me tegutseme," rääkis Zobel.

Bootsrap Islandit on arendatud neli aastat ja selle valmimise eelarvet võib võrrelda täispika mängufilmi omaga. Eesti mängutööstuse arengut pärsib endiselt vahendite nappus ja ka see, kes peaks riiklikult seda valdkonda toetama.

"Oleme kohtunud kultuuriministeeriumiga mitu korda ja minu jaoks on üllatav, et see on kultuuriministeeriumi all, videomängud on eraldiseisev ettevõtlusvaldkond ja peaks olema majandusministeeriumi all, prioriteedid suunatud mängutööstusele. See on muutumas Eestis," rääkis mängu tootnud Maru VR Productions tegevjuht Lilit Palmar.

Maru VR on Eesti VR stuudio, mis on alates 2016. aastast loonud ligi 40 erinevat VR elamust ja mängu. Nende loodud mängude hulka kuuluvad näiteks "Kas sinus on kangelast", "Kalevipoja retk Põrgusse", "Lend ümber Teletorni" ja "Muusikarännak".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

13.03

Fotografiskas näituse avanud Inta Ruka: see on justkui läbilõige Lätist

13.03

13.03

Galerii: Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus toimub tänavu viies galeriis

13.03

Uue muusika reede: The Pussycat Dolls, Sibyl Vane, James Blake, Kim Gordon jt

13.03

Esimene intervjuu. Kes on looga "Sydames" edetabelid vallutanud 35maffia?

13.03

Aastaid arenduses olnud Eesti VR-mängu "Bootstrap Island" täisversioon jõudis müügile

13.03

"Plekktrummi" külaline on Maria Faust

13.03

Otseülekanne tulemas: kultuurkapitali kirjanduspreemiate tseremoonia

13.03

Otse emakeelepäeval kell 6.41: suur ettelugemine Kadriorus

13.03

HÕFF-i avab värske Soome õuduspõnevik

12.03

Suri Miss Estonia pikaaegne eestvedaja Valeri Kirss

12.03

Suri režissöör Peeter Simm

13.03

Esimene intervjuu. Kes on looga "Sydames" edetabelid vallutanud 35maffia?

13.03

Otseülekanne homme: raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

13.03

Otse emakeelepäeval kell 6.41: suur ettelugemine Kadriorus

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

13.03

Galerii: Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus toimub tänavu viies galeriis

13.03

Uue muusika reede: The Pussycat Dolls, Sibyl Vane, James Blake, Kim Gordon jt

11.03

22 riiki tegid ühisavalduse Venemaa eemaldamiseks Veneetsia kunstibiennaalilt

12.03

Rein Oja: otsustamatus on hullem kui halb otsus

