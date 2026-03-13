"Bootstrap Islandi" loovjuht Rein Zobel: tahtsin anda edasi seiklusjuttude lugemise tunnet

Eesti stuudios Maru VR arendatav mäng viib 17. sajandi laevahuku järel üksikule saarele, kus tuleb avastada ellujäämisoskusi troopilise looduse ja umbusklike pärismaalaste keskel.

Mänguplatvormil Steam saadaval olev mäng on ka esimene Eestis toodetud VR mäng, mis sai toetust Euroopa Komisjoni Loov Euroopa MEDIA meedetest.

"Ma üritasin edasi anda seda tunnet, kui kunagi lapsena vanavanemate raamaturiiuli ees lugesin seiklusjutte. Unustasin end sinna maailma ja tahtsingi läbi arvutimängu või virtuaalreaalsuse seda edasi anda. See on see meedium, kus me tegutseme," rääkis Zobel.

Bootsrap Islandit on arendatud neli aastat ja selle valmimise eelarvet võib võrrelda täispika mängufilmi omaga. Eesti mängutööstuse arengut pärsib endiselt vahendite nappus ja ka see, kes peaks riiklikult seda valdkonda toetama.

"Oleme kohtunud kultuuriministeeriumiga mitu korda ja minu jaoks on üllatav, et see on kultuuriministeeriumi all, videomängud on eraldiseisev ettevõtlusvaldkond ja peaks olema majandusministeeriumi all, prioriteedid suunatud mängutööstusele. See on muutumas Eestis," rääkis mängu tootnud Maru VR Productions tegevjuht Lilit Palmar.

Maru VR on Eesti VR stuudio, mis on alates 2016. aastast loonud ligi 40 erinevat VR elamust ja mängu. Nende loodud mängude hulka kuuluvad näiteks "Kas sinus on kangelast", "Kalevipoja retk Põrgusse", "Lend ümber Teletorni" ja "Muusikarännak".