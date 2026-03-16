Teine koorimuusika foorum keskendub tervele koorikogukonnale

Eelmisel aastal esmakordselt toimunud koorijuhtide foorum tuleb sellel aastal suuremalt, olles keskendunud tervele koorikogukonnale. 21. märtsil Tartus ja 22. märtsil Tallinnas toimuvatel koorimuusika foorumitel pakutakse huvitavaid teemasid seekord nii dirigentidele, koorivanematele kui ka lauljatele.

"Saime eelmisel aastal ülipositiivse tagasiside ja rohke osalejate arvu pealt tundub, et koorikogukond otsib kokkusaamise võimalusi. Ühiseid aegu kohtumiseks on dirigentidel alati oma tööiseloomu tõttu keeruline leida, sestap pakubki selline formaat ühelt poolt võimalust enda teadmisi avardada aga ka mõnusalt kolleegidega aega veeta," sõnas Eesti Koorijuhtide Liidu juhatuse esimees Ingrid Mänd.

Päeva põhiprogrammis algusega kell 11 arutavad koorijuhid, muusikaõpetajad ja psühholoogid, kuidas leida parem ühine keel lauljatega, kui pinnale kerkivad ärevusprobleemid, keskendumishäired või ka näiteks nutisõltuvus.

Päeva teine teemaring kutsub kokku kogenud koorivanemad jagamaks nippe, kuidas kooriaastat ja ka eelarverida planeerida, kust leida toetusi ja rahastust. Päeva lõpuks uurime koorimuusika mõju valdkonnast väljaspool ning arutleme eesti koorimuusika kuvandi üle meie riigipiiri taga. Laval on rahvusvahelise tuntusega dirigendid, produtsendid ja ajakirjanikud.

Sellel korral on foorumitel ka uus rubriik "15 minutit kooriteadust", mis annab kiireid nippe igapäevatööks.

Eesti Koorijuhtide Liidu tegevjuhi Keidi Järvemägi sõnul on foorumi programmi koostamisel lähtutud väga teadlikult kooride igapäevastest vajadustest.

"Soovisime, et siit leiaks iga osaleja midagi kohe rakendatavat, olgu selleks teadmised koorireiside korraldamisest, vaimsest tervisest või rahastuse planeerimisest. Foorum ei ole ainult inspiratsiooniks, vaid ka tööriistade kogumiseks."

Vestlusringides osalevad teiste seas dirigendid Risto Joost, Tõnu Kaljuste, Heli Jürgenson, Riivo Jõgi, psühholoog Andero Uusberg, ajakirjanikud Heili Sibrits, Heleri All ning paljud teised. Päeva juhivad Jorma Sarv ja Rasmus Puur.

Foorumid toimuvad 21. märtsil Tartu Karlova kooli Salme tn saalis ning 22. märtsil Tallinnas Rahvusooper Estonia kammersaalis.