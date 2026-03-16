Teine koorimuusika foorum keskendub tervele koorikogukonnale

Eelmisel aastal esmakordselt toimunud koorijuhtide foorum tuleb sellel aastal suuremalt, olles keskendunud tervele koorikogukonnale. 21. märtsil Tartus ja 22. märtsil Tallinnas toimuvatel koorimuusika foorumitel pakutakse huvitavaid teemasid seekord nii dirigentidele, koorivanematele kui ka lauljatele.

"Saime eelmisel aastal ülipositiivse tagasiside ja rohke osalejate arvu pealt tundub, et koorikogukond otsib kokkusaamise võimalusi. Ühiseid aegu kohtumiseks on dirigentidel alati oma tööiseloomu tõttu keeruline leida, sestap pakubki selline formaat ühelt poolt võimalust enda teadmisi avardada aga ka mõnusalt kolleegidega aega veeta," sõnas Eesti Koorijuhtide Liidu juhatuse esimees Ingrid Mänd.

Päeva põhiprogrammis algusega kell 11 arutavad koorijuhid, muusikaõpetajad ja psühholoogid, kuidas leida parem ühine keel lauljatega, kui pinnale kerkivad ärevusprobleemid, keskendumishäired või ka näiteks nutisõltuvus. 

Päeva teine teemaring kutsub kokku kogenud koorivanemad jagamaks nippe, kuidas kooriaastat ja ka eelarverida planeerida, kust leida toetusi ja rahastust. Päeva lõpuks uurime koorimuusika mõju valdkonnast väljaspool ning arutleme eesti koorimuusika kuvandi üle meie riigipiiri taga. Laval on rahvusvahelise tuntusega dirigendid, produtsendid ja ajakirjanikud. 

Sellel korral on foorumitel ka uus rubriik "15 minutit kooriteadust", mis annab kiireid nippe igapäevatööks. 

Eesti Koorijuhtide Liidu tegevjuhi Keidi Järvemägi sõnul on foorumi programmi koostamisel lähtutud väga teadlikult kooride igapäevastest vajadustest.

"Soovisime, et siit leiaks iga osaleja midagi kohe rakendatavat, olgu selleks teadmised koorireiside korraldamisest, vaimsest tervisest või rahastuse planeerimisest. Foorum ei ole ainult inspiratsiooniks, vaid ka tööriistade kogumiseks."

Vestlusringides osalevad teiste seas dirigendid Risto Joost, Tõnu Kaljuste, Heli Jürgenson, Riivo Jõgi, psühholoog Andero Uusberg, ajakirjanikud Heili Sibrits, Heleri All ning paljud teised. Päeva juhivad Jorma Sarv ja Rasmus Puur.

Foorumid toimuvad 21. märtsil Tartu Karlova kooli Salme tn saalis ning 22. märtsil Tallinnas Rahvusooper Estonia kammersaalis. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

13:30

Veneetsia arhitektuuribiennaali väljapanek "Las ma soojendan sind" jõuab Tallinnasse

13:06

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

10:41

Mihkel Poll: kuulaja ei tohi aru saada, et mängida on raske

10:21

Teine koorimuusika foorum keskendub tervele koorikogukonnale

10:00

Etenduskunstide festival Baltoscandal avalikustas esimesed lavastused

08:15

Galerii: Tislar, Talvet ja Soosaar avasid Pärnus näituse "Järelnoppijad"

05:08

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

05:07

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel" Uuendatud

03:13

Galerii: 98. Oscarite punane vaip Uuendatud

15.03

Arvustus. Jack Vance'i fantastilised lood

05:07

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel" Uuendatud

03:13

Galerii: 98. Oscarite punane vaip Uuendatud

05:08

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

15.03

Säde Einasto: me ise mahume vaevu oma väärtusruumi

15.03

Margus Allikmaa: betoonita saaks Eestis kultuuri teha vaid kaks kuud aastas

15.03

Galerii: suur ettelugemine Kadriorus Uuendatud

14.03

Selgusid kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate laureaadid

14.03

Doris Kareva: inimene peab tegema mitmeid asju, aga kirjutama ei pea

14.03

Tavast: keelt ei ole olemas, sõnad ei tähenda midagi ja see on rõõmu koht

15.03

Galerii: Silver Vahtre avas Vanemuises isikunäituse "Säga sööb päikest"

