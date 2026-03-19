Vanamuusikafestival Ceciliana on sel aastal pühendatud itaalia muusikale

Imbi Tarum
Imbi Tarum Autor/allikas: Mait Jüriado
Muusika

Neljapäeval algab neli päeva kestev Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia XII vanamuusikafestival Ceciliana, mis on sel korral itaalia muusika keskne.

XII vanamuusikafestival Ceciliana algab EMTA kammersaalis kontserdiga "Kuninganna Kristiina õukonna muusika", mis on pühendatud Rootsi kuninganna Kristiina 400. sünniaastapäevale. Kontserdil astuvad üles Soome barokkviiuldaja Aira Maria Lehtipuu ja klavessiinimängija Imbi Tarum, tuues kuulajateni Lonati, Stradella, Corelli ja Baltzari loomingut.

Reedel, 20. märtsil viib publiku muusikalisele rännakule läbi Itaalia ja Prantsusmaa kontsert "Reisile Burneyga läbi Itaalia ja Prantsusmaa", mis on pühendatud valgustusaja muusikaloolase ja ränduri Charles Burney 300. sünniaastapäevale. Haamerklaveril soleeriv Lembit Orgse esitab selle ajastu klahvpillimuusikat, mis on seotud Burney 1770. aasta Euroopa reisi peatuspaikadega, sealhulgas Pariisi, Veneetsia, Bologna, Rooma ja Napoli muusikaeluga. Kavas kõlavad Rameau', Schoberti, Galuppi, Mozarti, Clementi ja teiste heliloojate teosed.

Laupäeval, 21. märtsil toimub EMTA kammersaalis kaks kontserti: pärastlõunal kõlab kava "Scordatura", kus Lili Talimaa (klavessiin) ja Ester Nurminen (barokktšello, Soome) esitavad Frescobaldi, Picchi, Gabrielli, Jacchini, Vitali ja Johann Sebastian Bachi muusikat. Õhtusel kontserdil "Itaallased ja barokiaegne muusika üle maailma" astub üles Itaalia kollektiiv Accademia Hermans koosseisus Fabio Ceccarelli (traversflööt), Alessandra Montani (barokktšello) ja Fabio Ciofini (klavessiin), esitades Sammartini, Locatelli, Zipoli, Platti, Castrucci, Geminiani ja Boni teoseid.

Pühapäeval, 22. märtsil jätkub festival EMTA orelisaalis kontserdiga "Akordionid ja varajane muusika", kus EMTA akordioniüliõpilased toovad kuulajateni Bachi, Rameau', Royeri ja Scarlatti loomingut. Festivali lõpetab samal õhtul EMTA kammersaalis EMTA barokkorkestri kevadkontsert, kus solistidena astuvad üles sopranid Kadi-Triin Terve ja Regina Karise ning Monika Väliste (traversflööt), esitades Vivaldi, Händeli, Graupneri ja Corelli muusikat. 

Festivali kunstiline juht on akadeemia varajase muusika õppejuht, klavessiini professor Imbi Tarum.

Vanamuusikafestival Ceciliana on sel aastal pühendatud itaalia muusikale

