Suri näitleja Chuck Norris

Norrise surmast andis teada näitleja perekond. "Kuigi soovime asjaolusid privaatsena hoida, siis teadke palun, et ta oli ümbritsetud oma perekonnast ja leidis rahu," kirjutasid lähedased sotsiaalmeedias avaldatud postituses.

"Maailma jaoks oli ta võitluskunstide meister, näitleja ja jõu sümbol. Meie jaoks oli ta pühendunud abikaasa, armastav isa ja vanaisa, uskumatu vend ja meie perekonna süda. Ta elas oma elu usu, eesmärgi ja vankumatu pühendumusega inimestele, keda ta armastas. Oma töö, distsipliini ja lahkuse kaudu inspireeris ta miljoneid inimesi üle maailma ja jättis püsiva mõju nii paljude eludele."

Pereliikmed tõdesid, et kuigi nende südamed on murtud, on nad sügavalt tänulikud tema elu ja unustamatute hetkede eest. "Armastus ja toetus, mida ta fännidelt üle maailma sai, tähendas talle nii palju ja meie perekond on selle eest tõeliselt tänulik. Tema jaoks ei olnud te lihtsalt fännid, vaid ka tema sõbrad."

Carlos Ray Norris sündis 10. märtsil 1940. aastal.

Chuck Norris alustas oma karjääri meelelahutuses 1970. aastate alguses, liikudes professionaalsest karatest filmitööstusesse. Enne näitlemist oli ta mitmekordne karate maailmameister ning töötas instruktorina, õpetades võitluskunste ka Hollywoodi staaridele.

Norris on peamiselt tuntud telesarja "Walker, Texase korravalvur" ("Walker, Texas Ranger") nimitegelasena. Tema läbimurre saabus filmiga "Way of the Dragon" (1972), kus ta astus vastamisi Bruce Leega ikoonilises Colosseumi võitlusstseenis. See roll tõi Norrisele rahvusvahelise tuntuse.

1980. aastatel kinnistas ta oma staatuse märulikangelasena filmides nagu "Missing in Action" ja "Invasion U.S.A", kus ta kehastas karismaatilisi ja kartmatuid sõdureid. Samuti kogus populaarsust film "Delta Force", kus Norris mängis eliitüksuse liiget.

Pärast aktiivset perioodi taandus Norris järk-järgult näitlemisest. Tema hilisemate tööde hulka kuulub esinemine filmis "The Expendables 2" ning naasmine kinolinale 2024. aastal filmiga "Agent Recon".