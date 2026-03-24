Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

"Laskumine orgu" viib vaataja Kütiorgu suvise looduse rüppe. Fotokunstnik Peeter Laurits nõiub omalaadse triksteri või šamaanina erinevate maailmade ja reaalsuste piiril, tuues sõnumeid kunsti, teaduse, mütoloogia, esoteerika ja ökoloogia vallast ning rajades kiirteid sääskede ja üraskite tasandilt otse kosmilistesse sfääridesse.

Sel nädalal toimuvad ka mitmed filmi erilinastused, kus publikul on võimalus Peeter Lauritsa ja režissöör Johan Huimerinnaga kohtuda. Tartus esilinastub "Laskumine orgu" 26. märtsil kell Elektriteatris.

"Laskumine orgu" jõuab kinodesse üle Eesti alates 27. märtsist.

Filmi režissöör ja operaator on Johan Huimerind, produtsent Maie Rosmann, montaažirežissöör Martin Männik, helirežissöör Indrek Soe ning helilooja Maarja Nuut. Tootjateks Ilmatar Film ja Dokfilm.