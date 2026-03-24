Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

Film
Johan Huimerinna dokumentaalfilmi
Vaata galeriid
94 pilti
Esmaspäeva õhtul esilinastus Tallinnas Johan Huimerinna dokfilm "Laskumine orgu", mis viib vaataja Kütioru metsade vahele kunstnik Peeter Lauritsa maailma.

"Laskumine orgu" viib vaataja Kütiorgu suvise looduse rüppe. Fotokunstnik Peeter Laurits nõiub omalaadse triksteri või šamaanina erinevate maailmade ja reaalsuste piiril, tuues sõnumeid kunsti, teaduse, mütoloogia, esoteerika ja ökoloogia vallast ning rajades kiirteid sääskede ja üraskite tasandilt otse kosmilistesse sfääridesse. 

Sel nädalal toimuvad ka mitmed filmi erilinastused, kus publikul on võimalus Peeter Lauritsa ja režissöör Johan Huimerinnaga kohtuda. Tartus esilinastub "Laskumine orgu" 26. märtsil kell Elektriteatris.

"Laskumine orgu" jõuab kinodesse üle Eesti alates 27. märtsist.

Filmi režissöör ja operaator on Johan Huimerind, produtsent Maie Rosmann, montaažirežissöör Martin Männik, helirežissöör Indrek Soe ning helilooja Maarja Nuut. Tootjateks Ilmatar Film ja Dokfilm.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

Värsked artiklid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo