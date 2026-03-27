Heldur Harry Põlda: mu kõrval on inimene, kes koormarihma vahel jälle pingule tõmbab

"Mul on kaks perekonda, keda tänada. Üks on minu pärisperekond ja teine on mittepäris perekond, sealt kollasest majast. Ühe pere juures olen olnud 29 aastat ja teise perekonna juures juba 21 aastat, suhteliselt lähedal, aga ega nad lähemale üksteisele ei jõua," kinnitas ta.

"Üht inimest tahan veel tänada, selleks on minu kallis partner ja kaasa," rõhutas Põlda ja lisas, et oleme ilmselt kõik ühel meelel, et meie kõrval on see üks inimene, kes koormarihma mõnikord pingule jälle tõmbab. "Me võime seda koormat küll kanda, aga seda rihma on vaja pingutada. Me teeme oopereid ja üks protsess võtab aasta aega, lõpuks kammib see ühe loo ketramine nii ära, et seda koormarihma on täiega vaja tõmmata, kallis Sandra, aitäh selle eest."