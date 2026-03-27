Heldur Harry Põlda: mu kõrval on inimene, kes koormarihma vahel jälle pingule tõmbab

Teater

Eesti teatri auhindadel muusikapreemia pälvinud Rahvusooper Estonia töötav Heldur Harry Põlda tänas kõnes nii oma pärisperekonda kui ka teist perekonda kollasest Estonia majast.

"Mul on kaks perekonda, keda tänada. Üks on minu pärisperekond ja teine on mittepäris perekond, sealt kollasest majast. Ühe pere juures olen olnud 29 aastat ja teise perekonna juures juba 21 aastat, suhteliselt lähedal, aga ega nad lähemale üksteisele ei jõua," kinnitas ta.

"Üht inimest tahan veel tänada, selleks on minu kallis partner ja kaasa," rõhutas Põlda ja lisas, et oleme ilmselt kõik ühel meelel, et meie kõrval on see üks inimene, kes koormarihma mõnikord pingule jälle tõmbab. "Me võime seda koormat küll kanda, aga seda rihma on vaja pingutada. Me teeme oopereid ja üks protsess võtab aasta aega, lõpuks kammib see ühe loo ketramine nii ära, et seda koormarihma on täiega vaja tõmmata, kallis Sandra, aitäh selle eest."

Samal teemal

22:40

Selgusid teatripreemiate laureaadid

22:10

Marina Kesler: Mai Murdmaa on minu jaoks olnud alati imeline ideaal

21:57

Kaspar Velberg: kokkuvõttes oli hea teatriaasta, võib-olla veidi rahakeskne

21:54

Video: Markus Robam võttis teatripreemia vastu otse kaamera tagant

21:52

Heldur Harry Põlda: mu kõrval on inimene, kes koormarihma vahel jälle pingule tõmbab

21:50

Video: Kõrve ja Võigemast esitasid teatripreemiatel oma versiooni Inese loost "Keerlen"

21:48

Video: Andres Raag kandis ette Nublu ja Vaiko Epliku loo "Lausu tõtt"

18:56

Näitusel "Delfti sinine" esitleb oma unikaalset kogu arheoloog Heikki Pauts

16:23

Otse kell 20: Eesti teatri auhindade tseremoonia Tallinna linnateatris

15:50

Selgusid presidendi rahvaluulepreemia laureaadid

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

25.03

Suri muusik Gameboy Tetris

26.03

Arvustus. "Ave Maria" on nauditav, aga kinni möödunud aastakümnete mudas

13:01

Uue muusika reede: Maria Kallastu, Raye, Säm, Paul McCartney jt

16:23

Otse kell 20: Eesti teatri auhindade tseremoonia Tallinna linnateatris

26.03

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

26.03

Neitsi Maali pälvis Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid"

25.03

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

22:40

Selgusid teatripreemiate laureaadid

25.03

Rahvusooperis esietendub üks maailma vanimaid klassikalisi ballette

