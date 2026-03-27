Marina Kesler: Mai Murdmaa on minu jaoks olnud alati imeline ideaal

Kesler ütles, et see auhind võtab sõnatuks. "Teate, see on kolmas silm, te mõtlete, et mul avanes kolmas silm, seda muidugi ka, aga mul on kolmas Teodori silm: "Libahunt", "Anna Karenina" ja "Sisalik"," ütles ta ja tänas žüriid. "On väga suur au hoida kolmandat silma käes."

"Mu imeline tiim, mis ma oleks ilma teieta teinud," rõhutas ta ja lisas, et ka Rahvusballetiga oli väga tore koostööd teha. "Selle "Sisalikuga" oli nii, et Lepo Sumera kirjutas kunagi imelise muusika, aga erinevate asjaolude tõttu see muusika jäi sahtlisse lebama, ta oleks lebanud siiamaani seal, kui ei oleks tulnud üks inimene, et peame selle "Sisaliku" tegema, ma väga tänan, et see otsus langes minu õlgadele, Arvo Volmer, ma tänan sind, et sa tegid selle otsuse," sõnas Kessler.

"Ma tahaksin tänada veel väga olulist inimest Mai Murdmaad, kes on alati minu jaoks olnud imeline ideaal, sa oled lati nii kõrgele seadnud, et me ikka pürgime sinna," kinnitas ta.