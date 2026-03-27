Marina Kesler: Mai Murdmaa on minu jaoks olnud alati imeline ideaal

Foto: ERR
Eesti teatri auhindadel balettiauhinna pälvinud Marina Kesler ütles tänukõnes, et Lepo Sumera muusika, mis "Sisalikus" kõlab, olekski võinud sahtlisse jääda, kui Arvo Volmer poleks otsustanud seda ette võtta.

Kesler ütles, et see auhind võtab sõnatuks. "Teate, see on kolmas silm, te mõtlete, et mul avanes kolmas silm, seda muidugi ka, aga mul on kolmas Teodori silm: "Libahunt", "Anna Karenina" ja "Sisalik"," ütles ta ja tänas žüriid. "On väga suur au hoida kolmandat silma käes."

"Mu imeline tiim, mis ma oleks ilma teieta teinud," rõhutas ta ja lisas, et ka Rahvusballetiga oli väga tore koostööd teha. "Selle "Sisalikuga" oli nii, et Lepo Sumera kirjutas kunagi imelise muusika, aga erinevate asjaolude tõttu see muusika jäi sahtlisse lebama, ta oleks lebanud siiamaani seal, kui ei oleks tulnud üks inimene, et peame selle "Sisaliku" tegema, ma väga tänan, et see otsus langes minu õlgadele, Arvo Volmer, ma tänan sind, et sa tegid selle otsuse," sõnas Kessler.

"Ma tahaksin tänada veel väga olulist inimest Mai Murdmaad, kes on alati minu jaoks olnud imeline ideaal, sa oled lati nii kõrgele seadnud, et me ikka pürgime sinna," kinnitas ta.

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

22:40

Selgusid teatripreemiate laureaadid

22:10

Marina Kesler: Mai Murdmaa on minu jaoks olnud alati imeline ideaal

21:57

Kaspar Velberg: kokkuvõttes oli hea teatriaasta, võib-olla veidi rahakeskne

21:54

Video: Markus Robam võttis teatripreemia vastu otse kaamera tagant

21:52

Heldur Harry Põlda: mu kõrval on inimene, kes koormarihma vahel jälle pingule tõmbab

21:50

Video: Kõrve ja Võigemast esitasid teatripreemiatel oma versiooni Inese loost "Keerlen"

21:48

Video: Andres Raag kandis ette Nublu ja Vaiko Epliku loo "Lausu tõtt"

18:56

Näitusel "Delfti sinine" esitleb oma unikaalset kogu arheoloog Heikki Pauts

16:23

Otse kell 20: Eesti teatri auhindade tseremoonia Tallinna linnateatris

15:50

Selgusid presidendi rahvaluulepreemia laureaadid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

25.03

Suri muusik Gameboy Tetris

26.03

Arvustus. "Ave Maria" on nauditav, aga kinni möödunud aastakümnete mudas

13:01

Uue muusika reede: Maria Kallastu, Raye, Säm, Paul McCartney jt

16:23

Otse kell 20: Eesti teatri auhindade tseremoonia Tallinna linnateatris

26.03

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

26.03

Neitsi Maali pälvis Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid"

25.03

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

22:40

Selgusid teatripreemiate laureaadid

25.03

Rahvusooperis esietendub üks maailma vanimaid klassikalisi ballette

