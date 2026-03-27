Video: Andres Raag kandis ette Nublu ja Vaiko Epliku loo "Lausu tõtt"

"Enne veel, kui kuulutame välja Reet Neimari kriitikupreemia, on meil just kriitikutele üks väike laul," sõnas Ursula Rattasepp

"Teie töö on vaatajate jaoks väga vajalik ja tänuväärbe, aga meie näitlejatena tahaksime meelde tuletada, et kui vähegi võimalik, siis nagu laulusalm ütleb: laulsu tõtt, kuid mitte täit, nii petta saan vaid poolega, ma tunnen lihtsam on nii," lisas KüllI Teetamm.

Reet Neimari nimelise kriitikapreemia pälvis Eero Epner artiklite "Mõningaid väiteid Eesti sõnateatri kohta" (Sirp 31 X 2025) ja "Kujutlusvõimeta näitleja võimatusest" (Sirp 5 XII 2025) eest.