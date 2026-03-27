Kaspar Velberg: kokkuvõttes oli hea teatriaasta, võib-olla veidi rahakeskne

Eesti teatri auhindade gala avas Kaspar Velbergi ja Priit Piusi humoorikas avanumber, kus võeti vaatluse alla mitmed möödunud teatriaasta tähtsündmused.

Priit Piusi sõnul on Eesti teatrikunstil olnud väga hea aasta. "Draamateatril väga hea aasta, kusjuures väga hea aasta," mainis ta ja tõi välja, et nominatsoone sai Draamateater kaks. "Kriitikud ei jõudnud ära kiita, Hendrik, uuel aastal sama hooga," lisas Velberg.

"Ulfsak ja Nüganen lavastasid Endlas, Võigemastid lavastaid Ugalas, Eva Koldits lavastas Rakveres ja Eero Epner ning Uku Uusberg hakkasid kirjasõpradeks, Priit Põldmal oli väga hea aasta," meenutasid näitlejad. "Vabandust, et ainult külalislavastajaid nimetasime, tegelikult tegid head tööd kõik, me proovime Kroonikasse jõudmise nimel hoida kollast joont," lisas Velberg. "Jah, Sirp kajastab ilmselt lihtsalt kuivalt kõik ära," kinnitas Pius.

"Väiketeatritest tuleb esimesena meelde, kes on lõpuks saanud väiketeatrile sobiliku hoone valmis," ütles Pius. "Oleme raha mõttes endiselt õiges potis," mainis Velberg.

"Kiidjärve oli jälle rahvast täis," kinnitas Kaspar Velberg. "Tõesti, Kiidjärve põrutab sellise hooga, et seal hakkavad lahkunud artistid hakkavad juba otsa saama, seega kõik elavad legendid, pange end valmis, Kiidjärve näeb teid unes," lisas Pius.

"Kokkuvõttes oli hea teatriaasta, võib-olla natuke rahakeskne, välisel vaatlusel tekitas see just kõige rohkem huvi ja kõlapinda, et kes kui palju sai, kes ilma jäi, miks ilma jäi, miks üldse kultuuri või teatrit vaja on, kas piletid peaksid olema kallimad või soodsamad ja nii edasi," rõhutas Velberg. "Aga mis kõige tähtsam, Eesti tehakse endiselt teatrit, mis kõnetab, tekitab diskussiooni ja mis kõige olulisem, meelitab inimesi saali."

"Meie Priiduga läheme nüüd lava taha lugema Heili Sibritsa välkarvustust tänasest õhtust," ütles Velberg lõpetuseks.

Toimetaja: Kaspar Viilup

