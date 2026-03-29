Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

Lühifilm "Väravavaht", mille avakaadrite võtted sel nädalavahetusel Sillamäel toimusid, peaks valmina juunis, filmimeeskonnal on kavas tulevikus teha legendaarsest jalgpallurist ka täispikk mängufilm.

Film "Väravavaht" valmib Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi tudengite eestvedamisel. Loo tegevus toimub 1980. aastate lõpus. Nii otsis filmimeeskond pikalt ajastutruus keskkonnas asuvat staadioni, kuni lõpuks leiti see Sillamäelt.

Filmi produtsent Leena-Mai Kröönström ütles, et kuna nad lõpetavad oma filmi Helsingis, kus on kontrastiks justkui lääne ühiskond, siis nad tahtsid, et see väljak oleks nõukogude-aegne. "Lihtsalt ajastu mõttes on see perfektne koht igatpidi. Me juhuslikult sattusime siia, kõik need punased majad siin ümber, see on täiesti nagu 1988. aasta."

Mart Poomi kehastab Jens-Patrik Rand, kelle kõrvale otsiti legendaarse Lõvide meeskonna mängijate rollidesse näitlemishuvilisi, kel on olnud kokkupuudet jalgpalliga. Filmi alguses kaotavad Lõvid meeskonnale, mille mängijatena astuvad üles Sillamäe Silla FC jalgpalliklubi kasvandikud.

Lühifilmis on keskne roll Mart Poomi ema tehtud väravavahikinnastel. "Käin väravavahtide trennis ja mu treener, kellele andsin stsenaariumi, sõnas, et selle filmi kohta võiks öelda, et see on film sellest, kuidas Mart Poom endale kindad sai," ütles Mart Poomi osatäitja Jens-Patrik Rand ja lisas, et filmis nähtavad kindad ei ole autsentsed. "Aga umbes sellised nad olid, sest Mardi ema päriselt tegi talle sellised pinksireketist ja aiakinnastest kindad."

Filmitegijad loodavad teoks teha plaani, et lühifilmile järgneks Mart Poomist rääkiv täispikk film, mille stsenaariumi juba kirjutatakse. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

18:44

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

