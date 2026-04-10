Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks

Debüütsingel Merlin Kivilt, ingliskeelset muusikat Ingerilt, kaks lugu Pluutolt, üks Lady Gagalt ja Doechiilt. Kõik see ja palju muud selle nädala uue muusika reedes.

Onyx, Margiiela, Lil Till ja Pluuto – "Kaskadöör"

Produtsent Onyx kutsus oma viimseni pingul kosmilisele biidile kokku kolm kujumuutjast spetsialisti, kes kuulajale halastama ei tulnud.

The Boondocks – "Forever Young"

"Singel "Forever Young" on iroonilisel kombel päris vana lugu. Demo sai kirjutatud 2017. aastal ning selle aja jooksul oleme proovinud ikka ja jälle selle juurde tagasi tulla. Seekord stuudios Hyrr Vainola ja Markus Palo kaasabil saime talle lõpuks sellise kõla, millega me ise ka rahul oleme. Kaua tehtud kaunikene! Ja rõõmsalt nostalgiline energiapomm reaalsusest põgenemisest, millega bändi järgmine peatükk avada," avab The Boondocksi uute tuulte tagamaid loo autor ja trummar Karl Kevad.

Pluuto – "Needus"

Pluuto jätkab uuel singlil klassikalisemaid radu pidu. Tõupuhas, aga siiski glämmine, sigari ja naha aroomides ekslev hiphop, millel Pluuto mõistab, et oli 22-aastaselt OG, kui üks teine OG temast inspiratsiooni sai. Kellest jutt, täpselt ei tea, kui paar rida hiljem sõnadesse sisse visatud kellaaeg "11:11" vihje ei ole.

Inger – "Time after time"

Inger avaldas nelja aasta jooksul esimese ingliskeelse singli, mida ta saab esitleda juba reede õhtul, kui Tallinn Music Weekil üles astub.

San Hani – "Red Light"

Hüperpoppar San Hani ja Metabora on taas jõud ühendanud ning koos anti välja uus singel "Red Light", mis on kaudselt inspireeritud "Ooperifantoomist". Valmimas on ka ühine visuaalne album.

Merlin Kivi – "Meel kui tuul"

Hooaja alguses Ugala teatriga liitunud näitleja Merlin Kivi avaldas debüütsingli "Meel kui tuul". "Ma olen viimasel ajal mõelnud, et mingis mõttes oleks võinud minu esimene singel juba kümme aastat tagasi ilmuda, aga ju siis elus on ikkagi nii, et kõik peab juhtuma õigel ajal. Vahepeal oli fookus lavakoolil ja teatriellu sisseelamisel. Nüüd tunnen, et on kogunenud piisavalt julgust, uudishimu ja kogemusi, et luua ise ning jutustada läbi muusika enda igapäevaseid olme-muinasjutte," rääkis Kivi. Loo autoriteks on lisaks Kivile ka Ramuel Tafenau ja Robert Rebane.

Hijacked – "Serious"

Hijacked ehk Boipepperoni ja Qslap avaldasid duona teise müdiseva, vibreeriva ja sähviva singli "Serious".

Kaido Kirikmäe ja Tähetella – "Mao aasta"

Isa ja tütre duo Kaido Kirikmäe ning Tähetella avaldasid ühise singli "Mao aasta", mille elektroonilisel põhjal kuuleb Kirikmäed ka räppimas.

Kelela – "Idea 1"

Kelela uus lugu sündis koos produtsent Oscar Schelleriga, kes on üks produtsetidest lool "Stateside", mida esitavad Zara Larsson ja PinkPantheress, kes on suur Kelela fänn. Selline lõbus mõtteharjutus. Kelela lool pole aga "Stateside'iga" suurt midagi pistmist. "Idea 1" voolab ja hõljub lõputult ning Kelela lendleb sellega meisterlikult kaasa.

Rico Ace ja EsDeeKid – "Dope Boyz"

Möödunud aastal koos EsDeeKidi ja koos teiste briti räpparitega korralikult tähelepanu kogunud Rico Ace viskab ka oma kinda ringi. Ace avaldas debüütalbumi ja/või -miksteibi "Blackjack".

Dua Saleh – "Cállate"

Veel hõljumist aga natuke kiiremat ja rütmikamat. Sudaani-Ameerika artist Dua Saleh uus singel tema järgmiselt albumilt "Of Earth & Wires". """Cállate" räägib kahest armunust, keda "Of Earth & Wires" jälgib. Nad püsivad post-apokalüptilisel Maal elus. Nad tunnevad, kuidas pinge kasvab koos neid ümbritseva kaosega. Mõnikord võivad armunud pingelises olukorras kokku põrgata, aga need kaks hingeleeki leiavad alati tee koju," rääkis artist ise.

Katseye – "Pinky Up"

Los Angelese tüdrukutebänd/eksperiment Katseye jõudis aasta alguses Grammydele välja ning viskasid nüüd kuulajate ette ei teagi, kas tüütu või lõbusa, uue singli. Otsustage ise.

Lady Gaga ja Doechii – "Runway"

Lady Gaga ja Doechii ühine lugu saadab filmi "Devil Wears Prada" teist osa. Loo autorite hulgas on ka Bruno Mars, keda võib vist ka taustal laulmas kuulda.

Kehlani ja Missy Elliott – "Back and Forth"

Möödunud aastal Grammyga pärjatud looga "Folded" oma päris pikas karjääris kõige edukama aasta teinud Kehlani annab 24. aprillil välja endanimelise plaadi. Kaasas legendaarne Missy Elliott.

Anitta ja Shakira – "Choka Choka"

Anitta ja Shakira toovad uuel ühiselt ja mõnusalt trummisel lool kokku Brasiilia ja Kolumbia.