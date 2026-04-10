Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

Laupäeval tähistatakse Eestimaa muuseumides rahvusvahelist aeglase kunsti päeva, mille eesmärk on aeglustada korraks elutempot, nautida hetke ja avastada põhjalikumalt mõnd kunstiteost.

Lisaks tuntud muuseumitele ootab laupäeval külastajaid ka Keila mõisapargis asuv tilluke Harjumaa muuseum, kus on avatud haruldane väljapanek skulptor Amandus Adamsoni loomingust. Teosed on pärit Kumu hoidlatest, kuhu külastaja pilk tavaliselt ei ulatu. Väljas on marmorist, kipsist, biskviitportselanist ja pronksist skulptuurid.

"Igal teosel on oma saamislugu. Meil on ka teoseid, mida Amandus Adamson on teinud mitmest materjalist. Näiteks "Laeva viimne ohe", meie üks tuntum [teos], valmis esimest korda 1899. aastal vahast mudelina, aga meil on 1906. aastal valminud karrara marmorist," tutvustas Harjumaa muuseumi teadur Tiina Laanejärv.

Nii "Laeva viimne ohe" kui ka õpikutest hästi tuntud "Äreval ootel" on valitud välja ka aeglase kunsti päevaks.

""Äreval ootel" oli korraks väljas Kumu püsinäitusel, praegu on ta paraku püsihoidlas. See teos on üks Amandus Adamsoni parimaid rannarahva elu kujutavaid teoseid," märkis Laanejärv.

Skulptuuride kõrval pakub toredaid üllatusi ka kunstniku pigem vähetuntud maalilooming.

"Tal olid täiesti tõsised marinisti ambitsioonid, maalis mere- ja rannavaateid. Aga meie näitusel näete ka Admsoni ainsat paljufiguurilist kompositsiooni "Jaanituli", kus Paldiski linna elanikud rahvalikku lõbustust tähistavad."

Tiina Laanejärv lisas, et ehkki maalid pole otseselt homse aeglase kunsti vaatlemise programmi osa, võiks nendegi ees korraks pikemalt peatuda ja põnevaid detaile avastada.

Harjumaa muuseum ja teadur Tiina Laanejärv ootavad kunstihuvilisi laupäeval kella 11-st 16-ni.