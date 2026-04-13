Vox Punt tähistab viiendat sünnipäeva Patrik Sebastian Unti teose esmaettekandega

Muusika
Vox Punt
Vox Punt Autor/allikas: Vox Punt
Vokaalkammeransambel Vox Punt tähistab viiendat tegutsemisaastat kontserdiga, mille keskmes on dirigendi ja helilooja Patrik Sebastian Unti uudisteos "Ajatiib".

"Ajatiib" on kirjutatud sopranile, vokaalkammeransamblile ja keelpilliorkestrile. Teose sõnad pärinevad 1940. aastatel Rootsi pagenud eesti luuletaja Alide Soopõld-Saare loomingust, mis on Untini jõudnud perekondliku pärandina.

Teoses põimuvad põhjamaises karguses ja kaasaegses helikeeles koduigatsus, mälestused ning ajas nihkunud kuuluvustunne. Kontserdid toimuvad mai alguses Tallinnas ja Tartus.

Solistina astub üles Maria Listra, kellega tuleb lavale kammerkoosseis ja keelpilliorkester. Orkestris mängivad kontserdiks kokku kutsutud muusikud üle Eesti.

"16-osaline muusikaline rännak "Ajatiib" on minu senise loomingulise teekonna kõige ulatuslikum teos. Alide Soopõld-Saare tekstid on andnud sellele sisulise lähtepunkti, kuid teose kujunemisel on olnud sama oluline roll Vox Punti kõlal ja meie ühisel muusikalisel teekonnal. Tunnen, et oleme jõudnud kohta, kus selline vorm on meie jaoks loomulik järgmine samm," sõnas Unt.

Ansambel Vox Punt on viie aasta jooksul andnud mitmeid kontserte, avaldanud kaheosalise albumi "Und nägin maailmast" ning osalenud konkurssidel nii Eestis kui ka välismaal. Viimati mainekal koorikonkursil Mariboris.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:35

"Super Mario Galaktika" oli teist nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

13:42

Tallinnas esineb trap-räppar UnoTheActivist

11:03

Tantsunädal 2026 toob Viljandisse noorte tegijate värsked hääled

10:41

08:27

Keelesäuts. Joobes sõnad

12.04

Arvustus. Ühe oru organismid

12.04

Estonia publikupreemia pälvisid Juuli Lill ja Raiko Raalik

12.04

Jaan Rekkor: teatris on tore, sest seal aetakse varjamatult ja mõnuga lihtsalt möla ja plära

12.04

Jazzkaare värske tegevjuht Eva Saar: lapsi ja noori ei tohi kultuurikogemusest ilma jätta

11.04

Eugen Tamberg: iga film võiks lõppeda vähemalt nominatsiooniga

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.04

Jazzkaare värske tegevjuht Eva Saar: lapsi ja noori ei tohi kultuurikogemusest ilma jätta

12.04

Jaan Rekkor: teatris on tore, sest seal aetakse varjamatult ja mõnuga lihtsalt möla ja plära

12.04

Estonia publikupreemia pälvisid Juuli Lill ja Raiko Raalik

11.04

Pildid: Vabaduse galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

08:27

Keelesäuts. Joobes sõnad

11.04

Raadioteater tunnustas näitlejapreemiaga Aarne Soro

12.04

Arvustus. Ühe oru organismid

04.11

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

11.04

Arved Viirlaiu nimelise kirjandusauhinna pälvis Lilli Luuk

11.04

Pildid: EKKM-is avati Köler Prize'i nominentide näitus

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo