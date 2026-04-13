Vox Punt tähistab viiendat sünnipäeva Patrik Sebastian Unti teose esmaettekandega

Vokaalkammeransambel Vox Punt tähistab viiendat tegutsemisaastat kontserdiga, mille keskmes on dirigendi ja helilooja Patrik Sebastian Unti uudisteos "Ajatiib".

"Ajatiib" on kirjutatud sopranile, vokaalkammeransamblile ja keelpilliorkestrile. Teose sõnad pärinevad 1940. aastatel Rootsi pagenud eesti luuletaja Alide Soopõld-Saare loomingust, mis on Untini jõudnud perekondliku pärandina.

Teoses põimuvad põhjamaises karguses ja kaasaegses helikeeles koduigatsus, mälestused ning ajas nihkunud kuuluvustunne. Kontserdid toimuvad mai alguses Tallinnas ja Tartus.

Solistina astub üles Maria Listra, kellega tuleb lavale kammerkoosseis ja keelpilliorkester. Orkestris mängivad kontserdiks kokku kutsutud muusikud üle Eesti.

"16-osaline muusikaline rännak "Ajatiib" on minu senise loomingulise teekonna kõige ulatuslikum teos. Alide Soopõld-Saare tekstid on andnud sellele sisulise lähtepunkti, kuid teose kujunemisel on olnud sama oluline roll Vox Punti kõlal ja meie ühisel muusikalisel teekonnal. Tunnen, et oleme jõudnud kohta, kus selline vorm on meie jaoks loomulik järgmine samm," sõnas Unt.

Ansambel Vox Punt on viie aasta jooksul andnud mitmeid kontserte, avaldanud kaheosalise albumi "Und nägin maailmast" ning osalenud konkurssidel nii Eestis kui ka välismaal. Viimati mainekal koorikonkursil Mariboris.