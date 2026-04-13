Tantsunädal 2026 toob Viljandisse noorte tegijate värsked hääled

23. kuni 29. aprillini toimub Viljandis iga-aastane tantsunädal, mis toob fookusesse liikumise, kehalise väljenduse ja eriilmelise tantsukunsti. Programm esitleb nii kogenud loojate töid kui ka uue põlvkonna koreograafe ja etenduskunstnikke.

Tantsunädal 2026 tegevused on hajutatud eri paikadesse üle Viljandi linna. Sündmused toimuvad TÜ Viljandi kultuuriakadeemia peamajas ja Vilma õppehoones, Koidu seltsimajas, Viljandi turul, Jaani kirikus, Raamatubaaris Romaan ja Viljandi huvikoolides. Kõik Tantsunädala sündmused on tasuta.

"Tantsunädal on alati olnud kasvulava uutele katsetustele ja kohtumispaik eri põlvkondade loojatele. Mul on rõõm, et tänavuses kavas on tugevalt esindatud noored tegijad ja värsked ideed," märkis Tantsunädala peakorraldaja ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor Anu Sööt.

Tänavuse Tantsunädala erilise tähelepanu all on kaks lavastust, mis on pälvinud 2025. aasta Eesti teatri auhindade nominendid ja laureaadid: Sveta Grigorjeva "Gargantua" ning Elle Viiese "Enigma".

Lisaks pakuvad publikule mitmekülgseid kogemusi Karolin Poska lavastus "Ruumi luksumised" Viljandi turul; Georg Elleri vogue femme'i ja improvisatsiooni töötoad; Inklingroomi movement class ja hilisõhtune üritus; noorte tantsulavastused TÜ VKA mustas saalis; Mari Ann Valkna, Laureen Laari, Indrek Korneli & Katrīna Stepiņa loomingu näitamised; Vilma hoovis 3 tundi kestev non-stop tants, millega tähistatakse ühtlasi rahvusvahelist tantsupäeva.

Programmis leidub mitu noortelt noortele loodud lavastust, uut tantsukunsti ja töötubasid, mis kutsuvad publikut kogema, osalema ja õppima.

"Sel aastal soovime tuua festivali programmi noortele veelgi lähemale ning avada Viljandi tantsumaastiku laiemalt kogukonnale. Selle mõttega oleme loomas lisaprogrammi "Viljandi tantsib", mille eesmärk on kaasata Viljandis tegutsevad tantsukoolid ja -stuudiod ning pakkuda noortele ja teistele huvilistele võimalust tutvuda erinevate tantsustiilide ja -kohtadega – soovime, et noored saaksid avastada uusi stiile, kohtuda teiste tantsijatega ning astuda julgelt sisse ka stuudiotesse, kuhu nad muidu ehk ei satu," rääkis noorteprogrammi eestvedaja Annabel Sõlg.