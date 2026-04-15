Triin Kauberi installatiivne lavastus uurib keha ja tehnoloogia vahelisi suhteid

Huvi kõigepealt ekraanide ja siis masinate vastu laiemalt tekkis Triin Kauberil juba bakalaureuseõpingute ajal. Oma magistritöös on ta tehnoloogilise ja inimliku vahelist pinget ja dramaatilisust edasi arendanud.

"Huvi pisarate vastu on mul olnud mõnda aega ja see tuleb kuskilt sealt, et pisarad ja melanhoolsus on asjad, mis on minuga lapsest saati kaasas käinud. Pisarate ilu, aga samas ka, see mis kaal pisaratel on, on minu jaoks huvitav küsimus," rääkis Kauber.

Põhjala Kalosseumi tribüünisaalis astuvad publiku ette Tarvo Porrosoni loodud pisaramasin ja etendajad Kirte Jõesaar, Marta Jamsja ja Sofia Filippou.

"Selle töö raames said need huvid kuidagi kokku. Pisara masin, pisarakiskuja ongi minu jaoks selline kollektiivne pisarakanal. See seostub ka sellega, et maailmas on neid pisaraid praegu palju. Võib-olla on alateadlikult ka vajadus selle pisaramasina järele," sõnas koreograaf.

"Pisarakiskuja" on sel nädalal laval neljal korral.