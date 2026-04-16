Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

Stipendiumi andis üle Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu esimees Olav Ehala pärast Linnateatri etendust "Krum".

Maiken Pius (kuni 2019. aastani Maiken Schmidt) on Tallinna Linnateatri näitleja alates Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli XXV lennu lõpetamisest 2012. aastal. Linnateatri tänases repertuaaris võib teda näha lavastustes "Krum", "Suur veeuputus", "Karusell", "Õpetatud naised", "Nõusolek" ja "Kolemees". 2023. aastal pärjati tema näitlejatööd on pärjatud Ants Lauteri nimelise auhinnaga.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi alla kuuluv Leida Rammo Linnateatri Fond loodi 2015. aasta oktoobris eesmärgiga tunnustada Linnateatrit ja selle loomingulist kollektiivi.

Varasemad stipendiaadid: Külli Teetamm ja Indrek Ojari, Epp Eespäev, Alo Kõrve, Hele Kõrve, Evelin Võigemast, Kaspar Velberg, Mart Toome, Sandra Uusberg, Andres Raag.