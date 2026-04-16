Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

Kunst
Foto: Siim Lõvi /ERR
Edith Karlson avab reedel Helsingis isikunäituse "Koidust koiduni", mis toob kokku tema suuremõõtmelised tööd viimastest aastatest, aga ka näiteid varasemast loomingust ning täiesti uued teosed. Kiasma kaasaegse kunsti muuseumi ülevaatenäitus on Karlsoni esimene isikunäitus Soomes.

Oma suuremõõtmeliste monumentaalskulptuuride poolest tuntud Edith Karlson kasutab loomingus sageli müütilisi ja hübriidseid tegelasi. Kiasmas on kokku toodud mitmelt varasemalt näituselt tuttavad tööd, mis muuseumi suurimas näitusesaalis ühtseks terviklikuks looks põimuvad.

"Selles mõttes on see siin huvitav projekt, sest see on nagu mikstuur erinevatest projektidest. See ei ole mulle kõige lihtsam olnud neid asju siin sedasi kokku panna, ma olen pidanud oma peas ikka kõvasti nägema vaeva. Ja siis ma mõtlesin, et parem on, kui ma ei hakka neid eraldama," selgitas kunstnik.

Karlson peab oluliseks, et tema tööd vähemalt mingil määral tervikuks kokku tuleksid. "See on mu oma mingisugune kiiks, et kui ma teen näitust, siis ma tahaks nad panna üheks tervikuks. Isegi kui nad on eraldi projektidest pärit, meeldiks mulle, et nad klapiks mingisuguses loogikas vähemalt mingit moodi kokku."

Näituse kuraator on Piia Oksanen. Näitus jääb Kiasma viienda korruse saalis avatuks 27. septembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

"PSÜHHO"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo