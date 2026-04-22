Birk Rohelennu uus krimiromaan heidab pilgu eestlaste peremudelitele

Kirjandus
Birk Rohelend
Birk Rohelend Autor/allikas: Ülo Josing
Kirjandus

Rahva Raamatu kirjastus andis välja Birk Rohelennu uus krimiromaani "Kolm tilka verd", mis viib uurikapaari Agnes Maramaa ja Gabriel Vanema uusarenduse tupiktänavasse, kust leitakse üksi elanud naabrimehe laip.

Gabriel Vanema ja Agnes Maramaa laual on järjekordne ebatavaline tapmisjuhtum. Kuid nagu ikka on elul omad plaanid ning töö kõrvalt tuleb uurijapaaril silmitsi seista ka eraeluliste küsimustega, millel on aastatepikkused minevikuvarjud.

Birk Rohelend nentis, et käesolevat teost inspireeris teda kirjutama tõdemus, et tänapäeval ei elata enam ühesugust elu. "Võime rääkida traditsioonilisest peremudelist, aga selle kõrval on väga palju teistsuguseid mudeleid, mis on täpselt sama elujõulised. See, kuidas inimesed elavad, lähtub täna palju rohkem neist endist kui ühiskonnast. Elufilosoofiad ja -stiilid on väga erinevad, sageli põrkuvad," selgitas Rohelend. "Krimikirjaniku jaoks on see suurepärane, rikkalik materjal, mis loob pinnase konfliktiks, mis on iga mõrvamüsteeriumi südames."

Uurijapaari Agnes Maramaa ja Gabriel Vanema krimisarjast on varem ilmunud romaanid "Kes tappis Otto Mülleri?" ja "Liiga palju armastust".

Birk Rohelend on mitmete romaanide ning telesarjade autor, nende hulgas samanimelise romaani põhjal valminud telesari "Kes tappis Otto Mülleri?" ning "Padjaklubi".

Toimetaja: Kaspar Viilup

