X!

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

Arthur Conan Doyle Autor/allikas: Walter Benington / Wikimedia Commons
Kirjastus Tulip toob lugejateni sarja "Detektiiv Sherlock Holmes", kus esimest korda ilmuvad eesti keeles kõik Arthur Conan Doyle'i lood maailma kuulsaimast detektiivist Sherlock Holmesist.

Kirjastus Tulip on võtnud ette mastaapse töö tuues lugejateni kõik Sherlock Holmesi lood ühtse sarjana. Sari sisaldab ka seni ilmumata lugusid.

"Otsus välja anda kõik lood sündis soovist pakkuda Eesti lugejale terviklikku ja kvaliteetset sarja, kus näevad esimest korda eesti keeles ilmavalgust ka need lood, mis on seni tõlkimata jäänud," ütles kirjastuse Tulip esindaja Margit Mikk-Sokk. "Uued tõlked on voolavad ja tänapäevased, säilitades samas Doyle'ile omase elegantsi ja ajaloolise atmosfääri."

Sarja esimese raamatuna ilmus "Baskerville'ide koer". ""Baskerville'ide koer" on ideaalne avapauk, sest siin on olemas kõik, mis teeb Sherlock Holmesist maailma parima: pingeline atmosfäär, hirmuäratav müsteerium ja Holmesi briljantne sekkumine hetkel, mil kõik tundub lootusetu," lausus Mikk-Sokk. "Uues tõlkes pääseb eriti mõjule raamatu atmosfäär – Grimpeni mülka kurjakuulutav ohtlikkus ja Merripit House'i salapära on nüüd tajutavad vahetumalt kui kunagi varem." 

Toimetaja: Karmen Rebane

13:33

VHK keelpilliorkester ja Monika Evelin Liiv kannavad ette Rasmus Puuri uudisteose

13:23

Ulmekirjanik Manfred Kalmsten avaldas oma debüütromaani "Susikiuste"

13:12

Eesti Kontserdi sügishooajal saab kuulda nii Maarja Nuudi kui Sven Grünbergi loomingut

13:06

Jõhvis alustab koos PÖFF-iga tegevust filmikool

13:02

Stencibility avalikustas tänavuse festivali programmi ja kunstnikud

12:56

Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Anti Saar

11:57

Balletiliidu silmapaistva tantsija stipendiumi pälvis Benjamin Oliver Newman

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

09:02

Galerii: Jenny Grönholmi graafikanäituse keskmes on kahekorruseline maja

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

22.04

T1 keskuses suleti Cinamon kino

21.04

Pärt Uusberg: mõtlesin paar kuud proovida ainult helilooja elu

22.04

Stalkeri käik valiti Euroopa Filmiakadeemia oluliste paikade nimistusse

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

30.03

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

22.04

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

20.04

Lavastajate ja dramaturgide liidu uueks juhiks valiti Johan Elm

