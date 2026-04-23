Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

Kirjastus Tulip on võtnud ette mastaapse töö tuues lugejateni kõik Sherlock Holmesi lood ühtse sarjana. Sari sisaldab ka seni ilmumata lugusid.

"Otsus välja anda kõik lood sündis soovist pakkuda Eesti lugejale terviklikku ja kvaliteetset sarja, kus näevad esimest korda eesti keeles ilmavalgust ka need lood, mis on seni tõlkimata jäänud," ütles kirjastuse Tulip esindaja Margit Mikk-Sokk. "Uued tõlked on voolavad ja tänapäevased, säilitades samas Doyle'ile omase elegantsi ja ajaloolise atmosfääri."

Sarja esimese raamatuna ilmus "Baskerville'ide koer". ""Baskerville'ide koer" on ideaalne avapauk, sest siin on olemas kõik, mis teeb Sherlock Holmesist maailma parima: pingeline atmosfäär, hirmuäratav müsteerium ja Holmesi briljantne sekkumine hetkel, mil kõik tundub lootusetu," lausus Mikk-Sokk. "Uues tõlkes pääseb eriti mõjule raamatu atmosfäär – Grimpeni mülka kurjakuulutav ohtlikkus ja Merripit House'i salapära on nüüd tajutavad vahetumalt kui kunagi varem."