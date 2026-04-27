Selgusid kirjandusajakirja Looming aastapreemiad

Loomingu 2025. aasta parimate kaastööde eest pälvivad auhinnad Triin Paja, luuletused (nr 1 ja 12); Ave Taavet, jutt "Šarniir nr 5" ja "Gentrifikatsiooni ohvrid" (nr 4); Jan Kaus, artikkel "Arm ja hirm. Elu ja armastuse irratsionaalsed jõud Gert Helbemäe "Ohvrilaevas"" (nr 1); Tormi Ariva, artikkel "Minevik, Olevik, tulevik. Eesti ulmekirjanduse algus" (nr 4); Priit Põldma, arvustus "See lõpuni seletamatu elu" (nr 1) ja Susanna Mett, luuletused (nr 12).

Loomingu Raamatukogu auhinna pälvib Mari Laan Aurora Venturini teose "Täditütred" tõlke eest hispaania keelest (LR 2025, nr 27–28).