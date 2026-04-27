Selgusid kirjandusajakirja Looming aastapreemiad

Kirjandus
Jan Kaus
Jan Kaus Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR
Kirjandus

Kirjandusajakiri Looming valmis välja 2025. aasta parimad kaastööd, tunnustused antakse üle 29. aprillil Eesti Kirjanike Liidu musta laega saalis.

Loomingu 2025. aasta parimate kaastööde eest pälvivad auhinnad Triin Paja, luuletused (nr 1 ja 12); Ave Taavet, jutt "Šarniir nr 5" ja "Gentrifikatsiooni ohvrid" (nr 4); Jan Kaus, artikkel "Arm ja hirm. Elu ja armastuse irratsionaalsed jõud Gert Helbemäe "Ohvrilaevas"" (nr 1); Tormi Ariva, artikkel "Minevik, Olevik, tulevik. Eesti ulmekirjanduse algus" (nr 4); Priit Põldma, arvustus "See lõpuni seletamatu elu" (nr 1) ja Susanna Mett, luuletused (nr 12).

Loomingu Raamatukogu auhinna pälvib Mari Laan Aurora Venturini teose "Täditütred" tõlke eest hispaania keelest (LR 2025, nr 27–28).

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:55

13:23

11:05

10:51

10:39

10:28

Selgusid kirjandusajakirja Looming aastapreemiad

10:09

09:39

09:20

08:22

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.04

26.04

26.04

23.04

10:09

Riste Sofie Käär: meeskirjandus on kolinud raamatutest lädramuusikasse

24.04

13.07

20.04

25.04

26.04

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo