Selgusid kirjandusajakirja Looming aastapreemiad
Kirjandusajakiri Looming valmis välja 2025. aasta parimad kaastööd, tunnustused antakse üle 29. aprillil Eesti Kirjanike Liidu musta laega saalis.
Loomingu 2025. aasta parimate kaastööde eest pälvivad auhinnad Triin Paja, luuletused (nr 1 ja 12); Ave Taavet, jutt "Šarniir nr 5" ja "Gentrifikatsiooni ohvrid" (nr 4); Jan Kaus, artikkel "Arm ja hirm. Elu ja armastuse irratsionaalsed jõud Gert Helbemäe "Ohvrilaevas"" (nr 1); Tormi Ariva, artikkel "Minevik, Olevik, tulevik. Eesti ulmekirjanduse algus" (nr 4); Priit Põldma, arvustus "See lõpuni seletamatu elu" (nr 1) ja Susanna Mett, luuletused (nr 12).
Loomingu Raamatukogu auhinna pälvib Mari Laan Aurora Venturini teose "Täditütred" tõlke eest hispaania keelest (LR 2025, nr 27–28).
Toimetaja: Kaspar Viilup