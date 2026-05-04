Tarbekunsti- ja disainimuuseumis tähistatakse näitusega Bauhausi 100. aastapäeva

Eestisse on jõudnud rändnäitus "Kogu maailm on Bauhaus", mis jutustab legendaarse 20. sajandi disaini ja kunstikooli tegevusest. Näitus on avatud tarbekunsti- ja disainimuuseumi esimesel korrusel.

Näitus "Kogu maailm on Bauhaus" sündis legendaarse kooli asutamise 100. aastapäevaks ning see rändab mööda maailma ringi.

Bauhausi kunstikooli asutas tuntud saksa arhitekt Walter Gropius 1919. aastal Saksamaal Weimaris. Napilt 14 aasta jooksul jõudis koolis õppida 1300 tudengit 29 eri rahvusest.

"Minu jaoks on oluline näidata, kui mitmekülgne ja keerukas nähtus oli Bauhaus. See pole ainult arhitektuur või disain, see on palju palju keerukam. Bauhaus tahtis panna aluse uuele kogukonnale, uuele ühiskonnale. Bauhauslastele oli selge, et kui omada

nii suurt ambitsiooni, tuleb alustada iseendast," rääkis näituse kuraator Boris Friedewald "Aktuaalsele kaamerale".

Näitus võtab kooli ajaloo kokku läbi kaheksa peatüki. Väljas on ka õppeasutuse ideoloogiline alusdokument ehk Walter Gropiuse kirjutatud Bauhausi manifest, mille keskne sõnum oli kunstide ja käsitöö taasühendamine.

"Teksti kõrval on Lyonel Feiningeri puulõige sümboolsest katedraalist, mis kasvab taeva poole nagu utoopia, mida tegelikult pole võimalik saavutada," tõi kuraator välja.

Bauhausi eesmärk oli tuua kokku võimalikult paljudest rahvustest andekaid õppejõude ja tudengeid, seal on õppinud ka üks eestlane, Pallase taustaga kunstnik ja kunstiteadlane Rudolf Paris.

"Ta oli Bauhausis kuni 1925. aastani ja oli Bauhausi kogukonnas oluline tegelane, muuhulgas vajas kooli äsja asutatud revolutsiooniline bänd trummarit ja selle rolli võttis Paris enda kanda," rääkis Friedewald.

Näitus "Kogu maailm on Bauhaus" tarbekunsti- ja disainimuuseumis on avatud 4. oktoobrini.