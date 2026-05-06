Suri arhitekt Raul Vaiksoo

Meie seast lahkus 71-aastasena arhitekt Raul Vaiksoo, kelle projektide järgi on valminud mitmed Eesti etendusasutused ning ka esindushooned.

Haapsalust pärit Vaiksoo õppis 1973–1974 Tartu Ülikoolis geoloogiat, kuid õpingud katkesid, kui ta pidi end rahvusliku meelsuse tõttu varjama ja kui ta lõpuks arreteeriti. Aastatel 1978–1983 õppis Raul Vaiksoo ERKI arhitektuuriteaduskonnas, mille lõpetas cum laude.

Aastatel 1973–1978 tegutses Vaiksoo muusiku ja lauljana Eestis ja Venemaal. Aastatel 1977–1978 oli ta Pärnu Linna Dekoorateljee kunstnik, aastatel 1980–1982 ERKI ehituskateedri laborant ja aastatel 1982–1989 arhitekt-grupijuht Kultuurimälestiste Riikliku Projekteerimise Instituudis (KRPI).

Alates 1989. aastast oli ta Arhitektuuribüroo R. Projekt OÜ peaarhitekt ja omanik, kus tegutses koos Krista Areniga. 2005. aastast oli ta Raul Vaiksoo Arhitektuuribüroo peaarhitekt.

Vaiksoo on projekteerinud arvukalt ehitisi mitmel pool Eestis, valdavalt Tallinnas ja Rakveres. Tema projektide järgi on restaureeritud kirikuid ja mõisaid, ehitatud eramuid, büroohooneid ja etendusasutusi, nende seas näiteks Tallinna linnateatri Hobuveski saal ning Kuressaare linnateater.

Vaiksoo on kujundanud ka Eesti esindushooneid, näiteks riigikogu esindusruumid Toompeal Komandandimajas ja Eesti esindus Euroopa Liidus Brüsselis.

2008. aastal valiti Vaiksoo puiteramu Loobu lähedal Eesti parimaks puitehitiseks. Tema hooned on korduvalt kandideerinud Eesti Kultuurkapitali arhitektuuripreemiale, Eesti parima eramu ja puitehitise auhinnale ning mitmele sisekujundusauhinnale.

Tema Villa Aigro Keila-Joal pälvis Eesti presidendi peapreemia "Eesti kodu 2010". Mitu Vaiksoo projekteeritud ehitist on osalenud Veneetsia biennaalil. 2017. aastal pälvis ta Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

2011. aastal avaldas Vaiksoo mahuka ja infograafikarohke ajalooatlase "Aja lugu". Raamat käsitleb Eesti ajalugu paralleelselt Euroopa ja maailma ajalooga kuni keskajani. Raamat lõpeb aastaga 1204.

Alates 2021. aastast oli ta koos Anu Saagimi ja Mart Juurega püsitegelane ETV saatesarjas "Kodukäijad".

2022. aastal valmis temast tehtud portreefilm "Raul Vaiksoo: Pätt või pühak" (režissöör Mattias Veermets), mida saab 6. mail kell 22.40 näha ka ETV eetris.

Möödunud aastal rääkis Vaiksoo "Ringvaates", kuidas tal avastati kaugele arenenud kõrivähk.

Kuula Vikerraadio 2018. aasta saadet "Käbi ei kuku...", kus Raul Vaiksoo oli külas koos tütar Nele-Liis Vaiksooga.

Vaata 2022. aastal valmid portreefilmi "Raul Vaiksoo: Patt või pühak":