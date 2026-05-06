Ansambel Anemoon andis välja lühialbumi "Land of Expectations"

Anemoon
Anemoon Autor/allikas: Johanna Adojaan
Laulja Anett Tamme ja kitarrist Anna Regina Kalgi eestvedamisel loodud ansambel Anemoon andis välja kunstrokki, spoken word'i ja improvisatsioonilist helikeelt ühendava lühialbumi "Land of Expectations".

Anemooni muusika mängib kriipivate teemade ja vastuoluliste tunnetega, kord läbi huumoriprisma, kord vihase tõsidusega, rääkis Anett Tamm

"Paljud laulud on saanud alguse minu ja Anna Regina kirjanduslikest inspiratsioonidest ning puurivad helide ja tekstide kaudu inimhinge sisemiste pingete, lahendamata probleemide ja maailma müstilise segaduse keskmesse," lausus ta. 

Anna Regina Kalk peab Anemooni oluliseks koosluseks, kus ennast muusikuna väljendada.

"See on võimalus siduda muusika ning tekstid mulle olulistel teemadel. Väga inspireeriv on meie koosseisu žanriülesus – me ei välista ühtegi mõjutust, vaid segame julgelt erinevaid esteetikaid, mis meie muusikat teenivad," lisas ta.

Anemooni muusikalist maailma täiendavad Kristjan-Robert Rebane basskitarril ning Martin Petermann löökpillidel. Kollektiiv seab fookuse improvisatsioonile, mis võimaldab nii üksteise usaldamist kui ka provotseerimist.

Lühialbumi "Land of Expectations" on miksinud Martin Petermann ja masterdanud Michal Kupicz, album ilmus plaadifirma alt Nanana Records. Lühialbumile ilmub 2026. aasta teises pooles järg "Silverware".

Toimetaja: Karmen Rebane

Ansambel Anemoon andis välja lühialbumi "Land of Expectations"

