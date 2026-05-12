Elektron.art toob Von Krahli Sanna Kartau soololavastuse "Ma usun ihasse"

Von Krahli teatri proovisaalis jõuab publiku ette selle hooaja viimane Elektron.arti uuslavastus "Ma usun ihasse", mille autor ja etendaja on luuletaja ning ajakirjanik Sanna Kartau. Lavastusega koos ilmub ka raamat.

Kartau esimese täispika sooloteose lähtepunktiks on üle 70 viie aasta vältel kirjutatud kirest kantud kirja helikunstnik ja filosoofiaprofessor Roomet Jakapile. Lavastus tsiteerib nii feministlikke teoreetikuid kui ka sekspositiivseid ikoone kaasaegsest kunstist ja popkultuurist, hajutades piire kehalise ja üleva, kõrg- ja madalkultuuri ning avaliku ja privaatse vahel.

"Ma tahtsin eksperimenteerida sellega, mis saab siis, kui ma ütlen välja kõik, mida ma tema suunas tunnen ja panen selle kirjadesse. Aga kuna Roometi ja minu enda kasvav praktika osutus väga performatiivseks, siis see etenduskunst kasvas sinna nii loomulikult kõrvale. Ma olen kõik need viis aastat ringi käinud nii, et kui ma ühest kohas teise jalutan, siis mu peas tiksub alati sada erinevat mõtet, kuidas mõnd hetke lahendada. Etenduskunsti energia ja kinnismõte on minuga nüüd kaasas käinud," avas Kartau.