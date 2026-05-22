Tartu Kunstnike Liit avas esimese kevadnäituse

Näitus sündis liidu üldkoosolekul soovist tuua liikmed üksteisele lähemale ajal, mil suhtlus on üha enam liikunud veebi ja kohtumisi jääb vähemaks. Projekti raames moodustati eri vanuses kunstnikest duod, kes tutvusid teineteise loominguga ning tegid näituse jaoks ühiseid valikuid.

"Paarid tekkisid väga orgaaniliselt. Kunstnikel oli endil võimalus valida välja see, kellega nad tahaksid koostööd teha või kellega nad ei ole varem koostööd teinud ja nüüd oleks huvitav teha," selgitas Tartu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Peeter Talvistu.

Ainus reegel oli, et kahe paaris oleva kunstniku vanusevahe peab olema vähemalt 15 aastat.

"Eks siit ole ka näha, kes tegid rohkem koostööd, kes tegid lausa ühise töö ja kes võib-olla lihtsalt, et üks valis ühe töö ja teine teise töö ja see oligi selle koostöö maksimum. Aga vähemalt mulle tundub ja mida ma olen kuulnud, et toimub ikka teineteise leidmist ja mõte on toiminud," lausus Talvistu.

Kõige rohkem on kunstiliikidest näitusel maale. Lisaks sellele on ka graafikat, fotosid ja skulptuure. Näitusel osaleb 104 Tartu Kunstnike Liidu liiget.

Samasugust näituseformaati plaanitakse korrata ka järgmisel aastal. Näitus jääb avatuks 14. juunini.