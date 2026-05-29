Sinijärve raamatusoovitused: Joonas Veelmaa sõnastab maailma veenvalt

Oma 300. raamatusoovituste osas soovitab rahvusraamatukogu kultuurinõunik Karl Martin Sinijärv kätte võtta Joonas Veelmaa värske luulekogu "6,6" ja Adam Mireki teose "Sinu sisikond ja muu kraam ehk luubi all on inimkeha".

Joonas Veelmaa "6,6"

Joonas Veelmaa on huvitav luuletaja, kes ei kõigu juhuslikku lüroesseistikasse ega astu libalobatekstide toredale rahvalikule rajale, vaid toimetab omasoodu ning sõnastab maailma veenvalt.

Siin on lugusid, mis toimivad kõrvade kaudu prõmmituna kindlasti muudmoodi, ent ka neid, mida eelistan paberi pealt lugeda. Ja nad haagivad nuputama, iseoma arunatukest tarvitama, olemata samas kuidagi kurjad ega ilmaelu koledusi rämerõhutavad.

Mu meelest on Veelmaa leidmas seda parlanksi, mis tänases eestiluules hästi vaja ja väheke vajaka on – päriselu ja väljamõeldise ja puhta poeetika tasakaalupunkti. Tont võtku, mulle see raamat täiega meeldib. Võetagu, loetagu, elatagu kaasa.

Mõttelõng ja mõttehõng, mõttemäng ja mõtteäng. Ja mõttehäng. Ja mõtteõng.

Adam Mirek "Sinu sisikond ja muu kraam ehk luubi all on inimkeha"

Vaatasin esmalt, et jälle mingi sisikonnaraamat (sisikonnad on kuidagi teemaks tõusnud, isegi hea sõber Oyvind rääkis juttu, et hakkas eesti keelega tegelema tänu sõnale "sisikond"). No võib muidugi kimada õkva Prantsusmaale ja mõnes rustikaalsemas bistroos tellida roog nimega andouillette, siis saab sisikonda ja selle sisu rohkem kui eestlane maitsta jaksab. Aga võib ka lihtviisil raamatut lugeda.

Oleks justnagu nooremale seltskonnale mõeldud kraam. Aga samas jäin ise huviga lugema ja mõtlema, et kunas ma viimati päriselt mõtlesin selle üle, kuidas see inimesemasin tegelikult töötab. See loogiline bioloogiline süsteem, mille sees elab meie vaim ja mis teatud regulaarsusega rikkehäireid annab ning lõpuks kindlasti üles ütleb. See va inimkeha, mis hea koduse põhjalikkusega luubi alla võetakse.

Tuima tarkusepanemist ei ole, on inimesele ja inimvaimule ja inimkehale inimlikult lahti seletet keremaailm. Põnev maailm, tuleb tunnistada. Muidu sügad naba ja kratsid kukalt, aga eriti ei süvene. Kuni suur jama käes ei ole. Siis marsid arsti manu ja palud vead parandada. Omad vead, võiks ju ennetada. Selleks tasub teadmisi koguda. Muidu remont ei toimi ja ongi peaauhinnaks puhkusereis päikeselisele Pärnamäele.