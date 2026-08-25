Noortefestivalil "Kus?" annab Tartu raekoja platsil kontserdi Maria Kallastu

Ülevaade. Suvekinost leiab tänavu tulnukaid, dinosauruseid ja üllatavalt vähe õudusfilme

Tänavu juba kolmandat korda toimuv festival on noorte endi korraldatud üritus. Kolme päeva jooksul otsitakse programmi kaudu vastuseid noorte heaolu ja meelelahutust puudutavatele küsimustele.

"Lugu inspireeris meid küsima, kus asub meie endi süda – kas Tartus, Lõuna-Eestis, lihtsates igapäevahetkedes või uutes seiklustes," märkis Laanoja.

Festivali 17-aastase peakorraldaja Kertu Laanoja sõnul sai idee kunagi alguse bändi Trad.Attack! loo küsimusest "Kus mu süda on?".

27. ja 28. augustil toimub Tartus kolmas noortefestival "Kus?". Festivali raames annab Tartu raekoja platsil kontserdi Maria Kallastu.

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