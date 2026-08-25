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Noortefestivalil "Kus?" annab Tartu raekoja platsil kontserdi Maria Kallastu

kultuur
Noortefestival
Noortefestival "Kus?" Autor/allikas: Kaire Rummel/Tartu 2024 Extended
kultuur

27. ja 28. augustil toimub Tartus kolmas noortefestival "Kus?". Festivali raames annab Tartu raekoja platsil kontserdi Maria Kallastu.

27. augustil stardib Tartus kolmepäevane rahvusvaheline noortefestival "Kus?". Festivali raames tantsitakse kebabiputkas, joostakse hommikuti Tartu avastamata aladel, seigeldakse linnas, jämmitakse jazz'i saatel, näidatakse noortefilme jpm. Sündmuse võtab kokku Maria Kallastu kontsert Tartu raekoja platsil. 

Festivali 17-aastase peakorraldaja Kertu Laanoja sõnul sai idee kunagi alguse bändi Trad.Attack! loo küsimusest "Kus mu süda on?".

"Lugu inspireeris meid küsima, kus asub meie endi süda – kas Tartus, Lõuna-Eestis, lihtsates igapäevahetkedes või uutes seiklustes," märkis Laanoja.

Tänavu juba kolmandat korda toimuv festival on noorte endi korraldatud üritus. Kolme päeva jooksul otsitakse programmi kaudu vastuseid noorte heaolu ja meelelahutust puudutavatele küsimustele.

Noori juhendas festivali korraldamisel Youth Connecti projektijuht Angela Ader. Täpse kava leiab festivali kodulehelt.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kirjandusministri juures

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