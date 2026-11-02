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Rudimental esineb veebruaris Tallinnas

Muusika
Rudimental
Rudimental Autor/allikas: Sullmann
Muusika

Briti elektroonilise tantsumuusika ja trummibassi trio Rudimental esineb veebruarikuus Tallinna kruiisiterminalis.

Rudimental on 2009. aastal Londoni idaosast alguse saanud kollektiiv, kuhu kuuluvad kolm lapsepõlvesõpra, Piers Aggett, Kesi Dryden ja Leon "Locksmith" Rolle. Piraatraadiote ajal alustanud ja helisüsteemi kultuurist (inglise keeles sound system culture - toim.) välja kasvanud trio, kellega liitus 2011. aastal muusik ja produtsent Amir Amor.

Meeste suurimad hitid on "These Days", "Feel the Love" ja "Waiting All Night". Oma 2013. aasta albumi "Home" eest pälvisid nad ka Briti muusikaauhindu ning Mercury Prize'i nominatsiooni.

2026. aasta suvel esines Rudimental Pühajärve jaanitulel. Varem on Rudimental esinenud 2019. aastal Tallinnas Kultuurikatlas ja 2016. aastal Pärnus Weekend festivalil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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