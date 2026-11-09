Kai Lobjakas: Jaapani disain on meie elu osa

Näitus "Tänapäeva Jaapani disain" Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis annab võimaluse avastada disaini kaudu Jaapani ühiskonna, kultuuri ja eluviisi muutusi. Muuseumi direktori ja disainiajaloolase Kai Lobjaka sõnul on lääne kultuuriruumi kuuludes meiegi elus paljut, mille juured ulatuvad kaugele Jaapanisse.

Näitus "Tänapäeva Jaapani disain" toob külastajateni ligi sada näidet Jaapani disainist – igapäevastest tarbeesemetest ja ikoonilistest disainiklassikutest kuni nüüdisaegsete tehnoloogiliste lahendusteni. Näitus avab disaini kaudu Jaapani ühiskonna, kultuuri ja eluviisi muutusi ning kutsub märkama, kuidas läbimõeldud disain kujundab meie igapäevast keskkonda.

Lobjaka sõnul on Jaapan läbi aegade olnud korrastatud maa. "Loomulikult on käsitöö pool olnud väga tugev. Näitusel näeb seda ka, kuidas see tegelikult kandub edasi kaasaega. Ühelt poolt hästi tugev traditsiooni hoidmine, teistpidi hästi tugev ambitsioonikas innovatsiooniga tegelemine. Need kaks asjad saavad mingis imelises balansis kokku, mida ainult jaapanlased oskavad," märkis Lobjakas.

"Tänapäeva Jaapani disain" jätkab Jaapani Fondi rahvusvaheliste rändnäituste traditsiooni. Näitusesarja esimene versioon valmis 2004. aastal ning jõudis järgneva kümnendi jooksul eri riikidesse üle maailma. Uuendatud väljapanek alustas ringreisi 2014. aastal. Tallinnas esitletav versioon pakub täiesti uut valikut esemeid, mille kaudu vaadelda Jaapani disaini tänapäevast arengut ja selle ajaloolisi lähtekohti.

"Rändnäitusi me muuseumi või kunstiinstitutsioonina mõnevõrra ka pelgame. Rändnäitus võib olla hästi allakeedetud, hästi lamedaks vormitud asi, aga on erandeid. Ja see näitus kindlasti on erand. Siin on suudetud kokku tuua Jaapani elu argipäev ja teistpidi on suudetud see väga ilusasti kontekstualiseerida traditsioonilisusega. Ning kommenteerida põhjuseid, miks peaks seda teadma ka rahvusvahelises plaanis," märkis Lobjakas, kelle sõnul õpib lisaks Jaapanile ka selle kohta, kuidas disain üldse elu mõjutada võib.

"Näitust vaadates kerkivad esile asjad, mille pärast ei pea olema Jaapanis käinud. Need on lihtsalt sinu elu sees sellepärast, et sa oled osa lääne kultuuriruumist. Vanemate inimeste jaoks on näiteid varasemast elust vähem, aga selge on see, et see on jõudnud meieni viimase kahe- või kolmekümne aastaga. Oleme harjunud teatud asjadega, mille juured on kaugemal," tõdes Lobjakas.

Lobjaka sõnul võib laia pintsliga tõmmates näha sarnasusi ka Jaapani ja Eesti disaini vahel. "Oleme mõlemad olemuselt vaoshoitud ja rafineeritud. Eks see peegeldub nii suhtlemises kui ka disainikeeles. Oleme nii lähedal Soomele ja Soome ning Jaapani vahel on veel eriti tugev tõmme. Isegi näitusel on paar tööd, mis on sündinud Jaapani ja Soome koostöös," rääkis Lobjakas.

Näitus "Tänapäeva Jaapani disain" jääb Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatuks 31. jaanuarini.