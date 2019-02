Inglise tšellist Oliver Coates on olnud tegev nii stuudiomuusikuna, kollaboraatorina kui sooloartistina. Enim on teada Coatesi osalus Radioheadi viimatisel albumil "A Moon Shaped Pool", tema pilli pidas Thom Yorke albumi kõla defineerivaks elemendiks. Sooloartistina on Coates kombineerinud oma pilli elektroonikaga ja trend jätkub kolmandal plaadil "Shelley's On Zenn-La".

Elektrooniliste instrumentide ilmumisest peale on olnud aja küsimus, mil hakatakse laialt tegema täiselektroonilist muusikat. Kraftwerk ületas selle veelahkme aastal 1975, järgnesid süntpop ja erinevad elektroonilise tantsumuusika vormid. Rockmuusika surma narratiivile järgnes tavapillide iganemise idee üldiselt.

Siiski pole ühtegi põhjust, miks peaks tänapäeval iga muusik ainult (elektroonilisi) klahvpille ja muid elektroonilisi vidinaid valdama. Osavalt võib käsitseda mis iganes pilli ja masintöödelda või kombineerida masinatega. Näiteks pianist Hauschka on võimeline genereerima nii elektroonilisi kui akustilisi klaveriväliseid kõlavärve. Ja nimetagem kas või Kaitlyn Aurelia Smithi analoogsünteetilist lähenemist orkestripillide seadete salvestamisel.

Oliver Coates kasutab trummimasinaid, süntesaatoreid ja elektroonilisi efekte töötlemaks tšellot kõlama pigem elektroonilise pealispillina. Tihti kuuleb madalaid droone (avapala "Faraday Monument") või analoogsüntesaatorlikke partiisid ("Lime") integreerituna IDMi idioomi, mis meenutab Aphex Twini loomingut. Arthur Russelli vaimust kantud 80ndate post-disco rütmikale tuginev rahvaviisilikku meloodiat sisaldav "Charlev" on hea näide piiridest, mida Coates on hajutanud akustiliste ja elektrooniliste kõlaallikate vahel.

Paaris kohas laseb Coates oma pillil ka akustiliselt kõlada. "Cello Renoise" viitab oma pealkirja teises pooles plaaditeol kasutatud salvestustarkvarale ja nagu arvata võiks, kohtuvad tšellopartiid breakbeat'idega. "Prairie" jällegi tõmbab elektroonika pea täiesti tagasi, jättes alles kena kihi jagu järelkõla. "Shelley's On Zenn-La" hoiab akustilise pilli elektroonika teenistuses, olles eeskujulik näide, kuidas elektroonilist muusikat võib teha ka elektroonilises muusikas vähemesineva instrumendi virtuoos.

Näide Oliver Coatesi esinemisest: