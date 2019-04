Urmo Raus: oleme ju mullarahvas

26. aprillil avatakse TLÜ Akadeemilise Raamatukogu galeriis maalikunstnik Urmo Rausi näitus "Mullad", mille saateks ütleb autor, et muld on meie kultuuri oluline komponent ja muld on ühtlasi maa.

Tallinnas Eesti Kunstiakadeemias (1989-1991) ja Pariisis École Nationale Supérieure des Beaux-Arts´is (1991-1996) õppinud ning juba pikemalt Haagis elav ja töötav Urmo Raus (sündinud 1969) on nimekamaid eesti nonfiguratiivse maali esindajaid ja vitraažikunstnikke, kelle loomingut on kõrgelt auhinnatud nii Eestis kui Prantsusmaal. Oma esimesel näitusel Akadeemilise Raamatukogu galeriis (Rävala 10) näitab Raus erinevatesse seeriatesse kuuluvat paarikümmend maali, mis interpreteerivad Eesti, Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania maastikku. Kunstniku sõnul mõjutas valikut "paljuski TLÜ Raamatukogu galerii ruum ja savikarva tellisseintega karakter."

Näituse eel ütles Urmo Raus, et raamatukogu seinad meenutavad punaste savimuldadega Lõuna-Eestit, mis on teda kunagi inspireerinud. "Läbi nende maastike on mind inspireerinud ka mullad."

"Ma maalin värvimuldadest segatud värvidega ja muldadega maalimises on minu jaoks ka midagi talupoeglikku või arhailist, selles on mingit maa ja mulla vahetu kogemise rõõm. See on vabastav protsess, kus mullaga harjunud käed ei vaja kaitseks kindaid ning värskelt liimiga kaetud lõuend lõhnab justkui kevadine maa peale vihma. Muld on meie kultuuri oluline komponent ja muld on ühtlasi maa. Eestlaste kunagine nimetus maarahvas oleks võinud olla ka mullarahvas, sest olime ju rahvas, kes oli kättpidi mullas ja tegi maatöid," rääkis Raus.

"Maa on ka maastik ja maastikes on mind huvitanud rohkem mõni detail, mis on mulle eredalt mällu sööbinud. Nii võib Prantsusmaal Mont Sainte-Victoire´i mäge kujutavatel maalidel aimata Vahemere mändide, piiniate okkaid, mis seal vaibana maapinda katavad ja koos lakkamatu sirtsu sirinaga Provence´i meeleolu loovad. Või siis Mont Sainte-Victoire´i mäe kivimassiivi enda pind, mis oma prismalikel tahkudel värvilaikudena valgust peegeldab ja nii abstraktseid kujundeid loob."

Raus lisas, et üks erilisimaid mullaelamusi oli Etnal Sitsiilias. "Etna vulkaani mineraaliderikkal mullal kasvatakse viinamarju ja neist tehakse erakordset veini Etna Rosso. Sellel veinil on kõige ehedam maa või mulla maitse ja see vein on justkui metafoor õnnistatud maast. Etna mulla maitseline vein inspireeris mind maalima ja mõned neist maalidest on ka siin näitusel väljas ning selle veini maitse on mul tänaseni huultel."

Viimati eksponeeris Urmo Raus oma töid Tallinnas 2011. aastal, tänavu olid tema tööd varem väljas Pärnu Uue Kunsti Muuseumis. 28. juunini kestval Tallinna näitusel on autoritehnikas maalid aastaist 2004 - 2018.

Näituse kureeris Harry Liivrand, kujundas Urmo Raus, plakati tegi Rene Haljasmäe.