Galerii: Iris Kivisalu fotonäitus "Enne/Pärast" Telliskivi loomelinnakus

Näitus kõrvutab Telliskivi loomelinnaku alal asunud Kalinini tehase minevikku tänapäevaga.

Kunagises üleliidulises teadustehases parandati vedureid ning valmistati elektroonikatoodangut kosmose, lennujaamade, kaitsetööstuse ja koduse majapidamise tarbeks. Töö ja distsipliin endises Kalinini tehases oli karm. Kuigi hommikul kell 7.00 raudväravatest sisse astudes tervitas töötajaid rahulik saatemuusika, möödus päev tõsises meeleolus. Töö tulemuslikkust ja panust jälgiti kullipilgul.

Praegu ei kujuta üks loomeinimene päeva kohvipausideta, paindliku töögraafiku ning lähima vegan-menüüd pakkuva kohvikuta enam ettegi. Tõsise töö tegemine ei eelda kohustuslikus korras pinginühkimist, vaid paindlikku graafikut. Töö on võimalik seljakotis koju ja kohvikusse kaasa võtta. Vähemalt loomelinnakus on nõukogudeaegne 50 miljoni pooljuhtmeseadme tootmine asendunud loovtööstuse kogukonnaplatvormiga ning igapäevaselt valmib hoopis ökojäätis, leib ja rohkelt loomingut. Kadunud on Kalinini pea ja eeskujuliku personali autahvlid, kuid tehaste hingus ja mineviku pärand on siiski tajutav.

Iris Kivisalu on Tallinnas tegutsev vabakutseline fotograaf. Ta on õppinud ajakirjandust ja sotsioloogiat. Fotoloomingus ühendab Iris dokumentaalse jutustuse melanhoolse emotsionaalsusega. Tema töid on avaldanud lisaks Eesti väljaannetele ka Der Spiegel, The Guardian, Unesco, Vogue ja Ignant. 2017. aastal võitis Iris Nikoni rahvusvahelisel portreede ja pulmapiltide võistlusel Grand Prix.