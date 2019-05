Aeglase metalli meistersulataja Sunn O))) tuleb Vene teatrisse

1998. aastal Ameerika Ühendriikides Seattle'is kitarristi, produtsendi ja visuaalkunstniku Stephen O'Malley ning kitarristi Greg Andersoni loodud Sunn O)))'i krüptilise kirjapildiga nimi pärineb omaaegse võimendibrändi Sunn logost, millel lisaks nimele oli kujutatud ring koos kolme paremale suunatud lainega. Sunn O))) helipaletis liituvad drone, black metal, tume ambient ja mürarock nüüdisklassika, jazzi ja minimalismiga.

Põhiprintsiipidena on bändil püsinud ülim valjus, tihedus ja kaalukus, äärmuslikult aeglane tempo, selgelt määratava rütmi ja meloodia puudumine ning tavatu häälestus, mis koos loovad monoliitseid ja tontlikke helipanoraame. Kontsertidel võimendatakse muusika kummituslikku ja meditatiivset laengut pikkade esinemisrüüde ja toimuvat saladuseloori mähkivate tossupilvedega.

Otsingulise metal'i liidrina tuntud Sunn O))) on julgelt raskemuusika žanripiire ületanud, kehtestades end mobiilse ja intelligentse ühikuna, mida tunnustavad nii mürarocki kui ka avangardi austajad. Nad on teinud koostööd nii Norra eksperimentaalmuusika kooslusega Ulver kui ka popi ja avangardi vaheliste stratosfääride pooljumalate Scott Walkeri ja Julian Cope'iga. Romaanikirjanik John Wray on Sunn O))) muusikast osasaamise kogemust kirjeldanud kui "India raga kuulamist keset maavärinat".



Aprilis Greg Andersoni plaadifirma Southern Lord Records alt ilmunud Sunn O)))'i kaheksas täispikk stuudioalbum "Life Metal" on bändi enda sõnul "alateadvuse soppides sobravate helide, aja ja energia manipulatsioon". Album salvestati legendaarse Steve Albini Electrical Audio stuudios täisanaloogsel meetodil ning masterdati ja pressiti vinüülile Matt Coltoni Londoni Alchemy stuudios. Plaadil löövad lisaks Sunn O))) tuumiktandemile kaasa bändidest Múm ja Pan Sonic tuntud Hildur Guðnadóttir (vokaal, elektriline tšello, haldorofon), Tim Midyett (alumiiniumkaelaga basskitarr, baritonkitarr), Anthony Pateras (vileorel) ja Tos Nieuwenhuizen (Moog süntesaator).

"Life Metali" kaanekujunduse keskmes on Ronald Dicki "heledusse uputatud" fotod kunstnik Samantha Keely Smithi 19. sajandi romantismist ja 20. sajandi lõpu abstraktsest ekspressionismist mõjutatud maalidest, mis illustreerivad ilmekalt plaadi müstilist helipaletti.



""Life Metal" on tulvil elu ja energiat. See on võidukas, innustav ja köitev plaat. Sunn O))) on loonud midagi tõeliselt hiilgavat," kirjutas Kerrang.

"Drone metal'i titaan Sunn O))) on tagasi – üüratu juurte juurde naasmise albumiga, mis näitab, kui veenvad võivad olla põhitõed," ütles Pitchfork.