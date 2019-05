Keelesäuts. Küsimusi tõstatades

Sõna tõstatama tähendab 'üles tõstma' ja sel sõnal puudub ÕSis märgend, et ta oleks kantseliitlik ehk paberlik. Siiski on sel sõnal kantseliidi maik juures. Igatahes mina kahtlustan alati selle puhul, kui inimene midagi tõstatab, et ta vist hakkab peast ametnikuks muutuma…

Paar näidet hiljutisest ajalehest: Viimaks tõstatub küsimus teenustasust. Siit tõstatub kaks uut probleemi. Need kaks lauset olid suisa samas artiklis. U-tüveline tõstatuma tähendab siis juba 'üles tõusma, (esile) kerkima'. Saab ka ju teisiti, vaheldusrikkamalt: Viimaks tuleb rääkida teenustasust. Siit kerkib esile kaks uut probleemi.

Veebis leidsin veel ühe olulise teemaarenduse, mis algas retoorilise küsimusega "Kui kaua peab tõstatama küsimust, et Eestisse on vaja autismikeskust?" Teema on tähtis, aga palun ilma tõstatamata. Pealegi ei ole vist mõeldud, et autismikeskuse vajadus on küsimus. Parem oleks mõte veidi ümber sõnastada: "Kui kaua peab meelde tuletama, et Eestisse on vaja autismikeskust?"