"Võltspuhkaja" õpetab töö kõrval puhkust tähtsustama

"Võltspuhkaja" saab alguse juba õues, tundmatuseni muutunud EKKM-i fassaadi ees. Sigrid Viiri soolonäituse keskmes on kaasajal hägustunud töö ja puhkuse piirid.

"Tegelikult võiks töö olla kõigi jaoks midagi sellist, millel on suurem tähendus, mitte midagi sellist, mille peamine eesmärk on majandusliku kasu teenimine. Nii et see on kõigi inimeste jaoks oluline teema. Me peaksime aru saama, kui oluline on töö kõrval puhkus," selgitas Viir "Aktuaalsele kaamerale".

Kõigepealt peab vaataja otsustama, kas ta on tulnud näitusele tööle või meelt lahutama ning valima audiogiidi, mis teda valitud teel edasi juhatab.

"Töötegemine ei tähenda, et seda ei saa nautida, aga sul tiksub peas, et sa vaatad asju ja pead neid teistmoodi analüüsima. Puhkuse ajal võtad asju vabamalt asju või lähened teise nurga alt," lisas ta.

Näituse nimi tuleb Roland Barthesi esseest "Kirjanik puhkab", kus ta käsitleb kirjanikke kodanluse silmis justkui võltstöötajatena – ja seega saavad nad olla ka ainult võltspuhkajad, keda tähelepanelik pilk tabab raamatut lugemas ka rannas suvitades.

Laur Kaunissaare saatetekstid panevad mõtlema inimese seisundi üle puhkust oodates, sellest unistades, seda planeerides. Samas eeldab kaasaja töökultuur pidevat kättesaadavust ja nii kulub ka vaba aeg märkamatult tööks valmistumisele, selle peale mõtlemisele või muretsemisele.

Nii nagu töö ja puhkus ise, koosneb ka näitus detailidest ja killukestest, millest terviku paneb kokku vaataja ise.

Võltspuhkust saab nautida EKKM-is kuni 16. juunini.