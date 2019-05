Neljas Filmilindifestival tuleb karnevaliga

Kino Sõprus ja Tartu Elektriteater korraldavad taas Filmilindifestivali, mis toimub sel aastal 17. augustil Järva-Jaanis. See on maagiline päev, mis on täis päikest, pööraseid filme, mõnusat muusikat ja häid sõpru. Sulni suvelõpufestivali selle aasta filmiprogrammi ühendavaks teemaks on karneval.

Pillerkaarist, peost ja tingeltangelist joovastunud filme näidatakse traditsiooniliselt 35millimeetristelt lintidelt, eestikeelsete subtiitritega. Nostalgilise põrina saatel jookseb Kinomuuseumis, kultuurimajas ja Vanatehnika varjupaigas vanade projektorite vahelt läbi mitukümmend kilomeetrit rariteetset filmilinti.

Esmakordselt näeb filme ajaloolises Järva-Jaani kultuurimajas, kus suurel ekraanil rullub lahti 35millimeetrise filmilindi maagia. Kavas on pärlid nagu Milos Formani "The Firemen's Ball" (1967), Federico Fellini "La Strada" (1954) ning kultuslik Stephan Elliotti "The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert" (1994).

Heinamaale püstitatakse ka seekord öine autokino. Filmi saab vaadata autost või lihtsalt heinamaal endale mõnusa istekoha leides. Autos olijad saavad filmi heli kuulata autoraadiost läbi fm-sageduse, teised kõrvaklappidest. Öökino valikus on sel aastal Tod Browningi "Freaks" (1932) ja Herk Harvey "Carnival of Souls" (1962).

Karnevaliteemalise lühifilmide programmi koostab Rahvusarhiivi filmiarhiiv, mis tuleb näitamisele Kinomuuseumis.

Päeva saadab festivaliplatsil öösse mahe muusika. Festivalil toimub muudki põnevat – saab osaleda lauatennise turniiril, võistkondlikul filmiviktoriinil, tutvuda Järva-Jaani vaatamisväärsustega bussiekskursioonil ning võtta leili ainulaadses tuletõrjebussi ehitatud saunas.

Festival on peresõbralik, pisematele leidub tegevusi lastealal, osa saab võtta animatsiooni töötoast ning nautida filmilindilt multikaid.