Angela on leinast ja raskest elust vajunud depressiooni ning loodetakse, et kodumaal ja lähedaste juures saab ta sellest üle. Pere naaseb müstilisele maale, millest perepoeg Frank on kuulnud vaid seda, et seal pole tööd ja inimesed surevad nälja viletsa kliima tõttu. Frank McCourti autobiograafilise romaani põhjal 1999. aastal Ameerika Ühendriikide ja Iirimaa koostöös valminud filmi lavastas Alan Parker, peaosas särab Emily Watson.

Film "Angela tuhk" on ETV2 eetris 17. mail kell 21.30.