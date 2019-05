Kultuuriportaal soovitab: Fritz Langi "Metropolis" ETV2-s

Nii Saksamaal kui ka Ameerika Ühendriikides edukat lavastajakarääri teinud Fritz Langi monumentaalset "Metropolist" peetakse vaieldamatult üheks kinokunsti tippteoseks, millest said inspiratsiooni paljud hinnatud ulmefilmid, nagu George Lucase "Tähesõjad", Ridely Scotti "Blade Runner" või Luc Bessoni "Viies element".

Futuristlik "Metropolis" sündis ideest, kui teose autor Fritz Lang ("Nibelungid", "Mängur, dr Mabuse") nägi esmakordselt laeva pardalt öise tuledes särava New Yorgi sadama siluetti. Rohkem kui kaks miljonit marka maksma läinud film oli toonaseid eelarveid arvestades kõigi aegade kalleim Saksamaal toodetud linateos, millest tubli veerand kuulus ainuüksi dekoratsioonide ja valgusefektide valmistamiseks.

Film ise toimub aastal 2026 ja räägib omalaadsest superlinnast, mille maapealses osas lendavad autod ja tänavaliiklus on viidud kõrghoonete vahele taevalaotustesse, maa-aluses osas aga kehtib orjaühiskond, kus inimesed on allutatud robotitele. Võimsa töösturi poeg (Frölich) organiseerib oma isa vastu vandenõu ja ühineb all-ilma töölistega. Ta saab abiliseks Maria (Heim), kes kihutab töölisi mässule. Kartes ülestõusu, laseb tehase omanik valmistada Mariale sarnase roboti, kes peab mässukatse ära hoidma.

Tänavu tähistatakse filmiajaloo ühe olulisema teose 90. aastapäeva. Tollal Hollywoodile vastukaaluks valminud saksa tummfilm kujutas endast ühelt poolt saksa kinole au ja kuulsust toonud ekspressionistlikku õudusfilmi ja teisalt düstoopilist fantastikat, mis koos töötades toimisid suurepäraselt. Kuigi üldiselt sai linateos nii kriitikutelt kui ka publikult head vastukaja, pidas seda täielikuks jaburduseks näiteks "Ajamasina" autor Herbert George Wells.

Ajahambale on see suurfilm hästi vastu pidanud ja seetõttu on seda korduvalt ka restaureeritud erinevate muusikaliste variantidena, millest kuulsaim on 1984. aastal valminud Giorgio Moroderi soundtrack koos Freddie Mercuryga.

"Metroplise" lavastaja Fritz Lang (1890–1976) lahkus Saksamaalt Ameerika Ühendriikidesse 1933. aastal pärast natside võimuletulekut ning temast sai üks Hollywoodi armastatumaid filmilavastajaid 1930-50ndatel aastatel. Ühtekokku jõudis Lang karjääri jooksul teha ligikaudu 50 täispikka tumm- ja helifilmi, viimast korda osales ta filmis näitlejana kuulsas Jean-Luc Godardi meistriteoses "Põlgus" (1963).

Film "Metropolis" on ETV2 eetris 31. mail kell 21.30.