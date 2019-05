Kultuuriportaal soovitab: dokumentaalfilm Peeter Volkonskist "Viimane vürst" ETV-s

"Viimane vürst" uurib, kuidas õnnestub leida tasakaalu olme ja aristokraatia vahel. Auväärse sugupuuga vürst Volkonski on eesti laulja, näitleja, lavastaja ja tõlkija. Mis on avaliku imetluse hind ja kas loomingule pühendudes on ruumi kompromissidele? Kuidas nautida vaba vaimu lendu, kui sinna võib iga hetk sisse lüüa argielu paine?

Loometegevuse kõrval uurib film ka peategelase alati toetava abikaasa Maria rolli ja Peeter Volkonski suhteid oma lastega.

Filmikriitik Andrei Liimets kirjutas arvustuses: ""Viimane vürst" on pigem vaikne ja vaatlev, tuues ekraanile katkeid teatritööst, bändiproovidest, loengutest Armeenia kultuuri kohta, aga ka oluliselt privaatsemat materjali kodusest elust, suhtlusest abikaasa Maria Volkonskaja ja võõrandunud poja Immanueliga. Just viimane kujuneb filmi üheks läbivaks ja ka kõnekamaks niidiks, sest kogu loomingulise suutlikkuse ja intellektuaalse võimekuse juures on pereelu kannatanud, etteheited isa eeskuju puudumise osas vanglast vabanenud poja tekstikatketes varjamatud.

Film "Viimane vürst" on ETV eetris 30. mail kell 22.05.