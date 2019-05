Galerii. Kirjanike Majas esitleti kogumikku "Eesti novell 2019"

"Kõige rohkem – nagu arvata võibki – on raamatus surma ja armastust, neid elu suurimaid müsteeriume. Ja maaelu. Sest me oleme ikkagi maarahvas, kes tunneb ennast ainult siis kindlalt, kui külmal talvel puud otsa ei saa," kirjeldavad kogumiku koostajad sarja uut raamatut.

"Eesti novell 2019" on teine raamat sarjast, kuhu neli koostajat on valinud paremaid palu möödunud aasta novellisaagist. Lisaks Tuglase novelliauhinna saanud lugudele on uudisjutumaastikul muudki, mis aga sageli laiema lugejaskonna ja tunnustuse eest varjule jääb. Sel aastal on kogumikus 18 lugu, sajanditagust kirjanduspilti esindab otse Siuru kaante vahelt tänapäeva tõstetud Johannes Semper.

Uue raamatu autorid on Tauno Vahter, Toomas Haug, Armin Kõomägi, Taavi Eelmaa, Kaarel B. Väljamäe, Maarja Kangro, Kai Kask, Toomas Vint, Margit Lõhmus, Janar Ala, Andrus Kasemaa, Riste Lehari, Tõnis Tootsen, Ave Taavet, Madis Aesma, Urmas Vadi, Jan Kaus, Tiit Aleksejev ja Johannes Semper.

"Eesti novell 2019" on koostanud Made Luiga, Kajar Pruul, Maia Tammjärv, Urmas Vadi.