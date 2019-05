Viimase aasta jooksul sageli kõneainet pakkunud paljuliikmelise Tallinna kollektiivi debüüt koosneb vaid neljast loost. Pealkiri "Second Breakfast" tuleneb ninamehe Martin "Muudu" Kuuti sõnul bändimeeste ja ühe naise hilistest ärkamistest ja einestamistest. Samanimelist laulu aga plaadil pole.

See mainitud "üks naisliige" on laulja Kristel Aaslaid, kahtlemata iga bändi – lisaks veel Öed ja Avoid Dave – kelmikas visiitkaart. Tuumikgrupis on ka kaks aktiivset DJ'd, Philip Nikolajev ja Jaan Jaago – vähemalt viimasel on see esimene bänditegemise kogemus. Live-koosseisus näeb publik lisaväärtusena veel kahte nimekat kuju, Kostja Tsõbulevskit ja Raul Ojamaad, kuid mõlemad mängivad ka salvestistel. Kostja laulab ka EP fookustrack'il "Reservation".

Ülejäänud kolm pala on aga esitatud Kristeli ilusa heliseva häälega ja maitsestatud pillimeeste pehmeloomulise ja heasoovliku keskmise tempoga muusikaga.

Gram-Of-Fun on uus hea bänd, keda ühendab elupõline kiindumus soul'i ja funk'i vastu ja seda huvi on nad suutnud ka edukalt realiseerida.